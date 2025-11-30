Alerta en Ciudad Obregón: Reportan disparos contra una vivienda de la colonia Villa Fontana

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo 30 de noviembre de 2025, vecinos de la colonia Villa Fontana, ubicada al sur de Ciudad Obregón, Sonora, reportaron detonaciones de arma de fuego contra una vivienda por parte de una persona del sexo masculino, conocido entre los residentes por su comportamiento agresivo. A pesar del pánico que se generó entre los habitantes del lugar, por fortuna no se registraron víctimas mortales ni personas lesionadas.

De acuerdo con informes preliminares, el responsable abrió fuego contra la fachada de un domicilio que se ubica sobre la calle Viena, casi esquina con Austria, en el mencionado sector. Trascendió que la estructura de la propiedad presentó al menos cinco impactos de bala. Los afectados relataron a medios y autoridades locales que este violento hecho es el resultado de años de amenazas, conatos de bronca y un intento de incendio cometido por el mismo sujeto meses atrás.

Vecinos de dicha colonia relataron que el individuo, cuya identidad por el momento se desconoce, suele provocar conflictos y que su comportamiento ha generado miedo constante entre las familias que habitan ahí. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme se movilizaron a la ubicación para acordonar el perímetro con cinta amarilla, levantar los indicios balísticos y realizar las indagatorias correspondientes del caso.

Asimismo, los uniformados realizaron labores de búsqueda en sectores aledaños; sin embargo, hasta el momento se ha confirmado la detención del agresor. Se espera que en las próximas horas exista un informe oficial para conocer los detalles en torno a este ataque armado registrado en la colonia Villa Fontana, el cual quedará bajo investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) para esclarecer los hechos.

La vivienda siniestra recibió al menos cinco impactos de bala.

Ejecutan a hombre en Villa Bonita

En otro hecho similar registrado este domingo en el municipio de Cajeme, un hombre identificado extraoficialmente como Víctor L.G., de entre 50 y 60 años de edad, fue ejecutado a balazos en el interior de una vivienda situada en las calles Paseo de los Almendros y del Valle, en el fraccionamiento Villa Bonita. Autoridades de los tres niveles de gobierno se trasladaron al sitio para cumplir con las respectivas diligencias de ley.

