Aparece narcomanta contra Javier Rosas tras cancelación de su concierto en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche del pasado viernes 28 de noviembre, la agenda de espectáculos en Hermosillo, sufrió una interrupción abrupta que ha generado controversia. El concierto programado como parte de 'La Recaída Tour', el cual contaría con la participación de los artistas Javier Rosas, Enigma Norteño y Máximo Grado, fue cancelado de manera definitiva apenas unas horas antes de que se abrieran las puertas del recinto, dejando a miles de seguidores y a cientos de trabajadores sin poder asistir.

La suspensión del evento se informó mediante un comunicado emitido por las autoridades locales. Según la versión proporcionada por el Ayuntamiento de Hermosillo, la decisión se tomó debido a una insuficiencia en la capacidad operativa de las fuerzas del orden. Específicamente, se reveló que la Policía Preventiva y Tránsito Municipal no contaba con la "disponibilidad operativa ni de personal suficiente" para garantizar la seguridad de los asistentes y el correcto desarrollo del espectáculo.

Bajo este argumento administrativo, se determinó que el evento no podía efectuarse, a pesar de que la producción ya se encontraba instalada y lista para operar. La reacción por parte de los organizadores y los artistas no se hizo esperar. Visiblemente molestos por la premura de la notificación, los músicos utilizaron sus redes sociales para ofrecer su postura y disculparse con el público. Javier Rosas, uno de los protagonistas del cartel, calificó la medida como una injusticia.

uD83CuDFA4uD83DuDD25 La Recaída Tour en Tijuana 2025 uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDFB6

¡Tres potencias del regional mexicano en una sola noche! uD83CuDF35?



uD83DuDCC5 Viernes 21 de noviembre | Palenque Tijuana



Prepárate para disfrutar de una velada llena de corridos, banda y energía con Máximo Grado, Enigma Norteño y Javier Rosas, qui… pic.twitter.com/e30XRNwDvs — Tijuana Eventos (@tijuanaeventos) October 27, 2025

El cantante señaló que la cancelación se anunció con solo 2 horas de antelación, cuando el montaje del escenario y los requerimientos técnicos estaban completados al 100 por ciento. Rosas enfatizó que todos los permisos gubernamentales se encontraban vigentes y en regla, por lo que consideró que los argumentos presentados por la autoridad carecían de sentido lógico dada la planificación previa del evento. El impacto de esta decisión trascendió la decepción de los fanáticos.

Tanto Rosas como Christian Félix, vocalista de Máximo Grado, hicieron hincapié en la grave afectación económica que esta medida supone para la cadena de valor que rodea a los espectáculos en vivo. Los artistas lamentaron las pérdidas para un amplio sector laboral que incluye a vendedores de comida, meseros, personal de taquilla, proveedores de alcohol, equipos de seguridad privada y pequeños comerciantes que dependen de la derrama económica de estos conciertos.

Asimismo, extendieron una disculpa especial a las personas que viajaron desde otras ciudades, invirtiendo en transporte y hospedaje, gastos que difícilmente podrán recuperar. Por su parte, la promotora DLG Producciones confirmó que la fuerte inversión realizada para el montaje era irrecuperable.

uD83DuDEA8 Por falta de policías, fue cancelado de último momento concierto de 'La Recaída' con Javier Rosas, Enigma Norteño y Máximo Grado en #Hermosillo



A través de redes sociales, los artistas aseguraron que habían cumplido con todos los permisos y que llevaban una semana en la… pic.twitter.com/k1bXus4BEx — Luis Alberto Medina (@elalbertomedina) December 1, 2025

Aparece narcomanta

Aunadodo a todo lo anterioro, la cancelación adquirió un matiz distinto horas después del anuncio oficial. Javier Rosas desestimó públicamente cualquier rumor o especulación sobre la cancelación y calificó los comentarios en redes sociales como falsedades y pidió a sus seguidores ignorar versiones no confirmadas. Sin embargo, la aparición de una narcomanta en la ciudad sugirió un trasfondo de seguridad mucho más complejo.

En dicho mensaje, atribuido presuntamente a una célula criminal lanzó amenazas directas contra la vida del cantante Javier Rosas. El texto, expuesto en una lona, vinculaba al artista con otro grupo delictivo rival presuntamente relacionado con el Cártel de Sinaloa. También aseguraba que la verdadera razón de la cancelación no fue la falta de policías, sino una medida de presión para evitar un ataque armado.

El mensaje advertía que, de haberse realizado el concierto, podrían haber resultado afectadas "personas inocentes", adjudicándose así la responsabilidad de la suspensión del evento como una acción dirigida contra el intérprete. Hasta el momento, las autoridades no han emitido una declaración adicional que vincule oficialmente la falta de personal con el hallazgo de la manta.

Fuente: Tribuna del Yaqui