Arrestan a sujeto que acuchilló a dos caballos en zona rural de Sonora; uno perdió la vida

Átil, Sonora.- Las autoridades de justicia en Sonora iniciaron un proceso penal en contra de un individuo señalado por delitos contra el bienestar animal, específicamente por actos de crueldad ejecutados en el municipio de Átil. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó este domingo que, tras presentar las pruebas necesarias, un juez de control determinó vincular a proceso a Raúl Francisco 'N', de 39 años de edad.

Como medida cautelar, la autoridad judicial le impuso prisión preventiva justificada, asegurando así la comparecencia del acusado durante el desarrollo de la causa penal. Los hechos en cuestión ocurrieron el pasado 19 de noviembre, en un camino de terracería situado en el ejido El Gato. Durante la audiencia inicial, el Ministerio Público expuso que Raúl Francisco 'N' está señlalado de haber atacado con un arma blanca a dos caballos.

Estos actos cometidos en momentos distintos, causaron la muerte de uno de los animales y heridas severas al otro. De acuerdo con los peritajes y datos presentados, el primer ataque fue dirigido contra un equino de raza tipo criollo, pelaje blanco, identificado con el nombre de Payaso, propiedad de Sergio 'N'. El informe detalla que el animal sufrió una lesión expuesta provocada por arma punzocortante, la cual derivó en su fallecimiento debido a la gravedad del daño.

Posteriormente, se registró una segunda agresión contra otro caballo, de raza tipo mora zarca y también de color blanco, propiedad de Raúl Antonio 'N'. En este caso, el animal recibió una herida profunda que, según las evaluaciones veterinarias integradas en la investigación, tardará más de 15 días en sanar. El dictamen médico señala, además, que el equino se mantiene bajo vigilancia debido al riesgo latente de infección o infestación por larvas de mosca en la zona afectada.

Vinculado a proceso sujeto señalado por matar a un caballo y herir a otro en Átil



Átil, Sonora, 30 de noviembre de 2025.- Derivado de los actos de investigación iniciados por hechos de maltrato y crueldad animal registrados en zona rural del municipio de Átil, la Fiscalía… pic.twitter.com/jtIP7JBr3x — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 30, 2025

La intervención inicial estuvo a cargo de elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), quienes actuaron como primeros respondientes tras recibir el reporte. Los oficiales aseguraron el perímetro y notificaron de inmediato al Ministerio Público, acción que facilitó la recolección de indicios y la posterior solicitud de la orden de aprehensión que ya ha sido cumplimentada.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora