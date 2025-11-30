Ataque armado en Culiacán: Ejecutan a dos balazos a dos sujetos en la colonia Los Mezcales

Culiacán, Sinaloa.- Durante las primeras horas de este domingo 30 de noviembre de 2025 se registró un doble asesinato a balazos en la colonia Los Mezcales, ubicada al norte de Culiacán, Sinaloa. De forma preliminar se reportó que uno de los fallecidos respondía al nombre de Jesús Alejandro 'N.', tenía 26 años de edad y era vecino del fraccionamiento Jardines de la Sierra, mientras que de la otra víctima mortal no se tienen datos sobre su identidad ni de sus características generales.

De acuerdo datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron a las 03:00 horas aproximadamente, cuando vecinos del sector reportaron detonaciones de arma de fuego y, al salir de sus hogares, encontraron a dos personas tendidas sobre la vía pública y rodeadas de mancha hemáticas. Los afectados fueron localizados sobre la calle Reynaldo Pérez Ortega, entre Miguel de la Madrid y De la Loseta, en la mencionada demarcación.

Los hechos fueron notificados a las líneas de emergencia 9-1-1, siendo elementos de la Guardia Nacional quienes tomaron reporte y al presentarse en dicha ubicación lograron confirmar el doble asesinato y como evidencia a simple vista lograron ubicar algunos casquillos percutidos de arma de fuego, sin especificar calibre", detalló el medio anteriormente citado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Ejecutan a balazos a dos hombres en la colonia Los Mezcales en #Culiacán. Los hechos ocurrieron en la esquina de las calles Miguel de la Madrid y Benjamín J. López del mencionado asentamiento. https://t.co/4J3he32IiE pic.twitter.com/Z4IEm0hDuf — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 30, 2025

Una vez que se constató el doble homicidio, los uniformados procedieron a acordonar el área con cinta amarilla y notificaron a las instancias correspondientes. Trascendió que uno de ejecutados vestía chamarra azul, pantalón de mezclilla azul marino, tenis negros. Con respecto al otro fallecido, las autoridades indicaron que usaba una playera negra con estampado blanco, pantalón de mezclilla negro y sandalias negras.

Personal de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa se encargó de los trabajos de campo, así como de las averiguaciones previas para integrar la respectiva carpeta de investigación. Después de que concluyeron las pesquisas de ley, los cuerpos fueron retirados y trasladados hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se les practicarán las pruebas de ley y posteriormente se entregarán a sus familiares.

uD83DuDEA8uD83DuDD2B Doble homicidio en la colonia Los Mezcales, Culiacán

uD83DuDD39 Uno fue identificado como Jesús Alejandro N., de 26 años, el otro permanece sin identificar #Culiacán #Seguridad #Homicidio #LosMezcales #EntreVeredashttps://t.co/TaA2dy2Eeb pic.twitter.com/Cv2tHA5Hi6 — Entre Veredas Sinaloa (@entreveredas) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui