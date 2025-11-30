Capturan en Madrid a proveedor de precursores químicos del CJNG; desmantelaron su laboratorio

Madrid, España.- En un reciente despliegue de seguridad en España, autoridades lograron la detención de Alejandro 'N', identificado como una pieza en la logística de una célula criminal dedicada al tráfico de precursores químicos. Según los informes de inteligencia, este individuo fungía como presunto proveedor de insumos para la fabricación de drogas sintéticas, manteniendo vínculos directos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La captura se materializó en Madrid, España, resultado de un seguimiento meticuloso que inició en territorio nacional. Los reportes oficiales indican que los servicios de inteligencia detectaron la movilidad del sospechoso cuando este partió desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) con destino al continente europeo. Gracias al intercambio de información con la Policía Nacional de España, fue posible monitorear su trayecto y ejecutar la orden de aprehensión una vez que el objetivo pisó suelo español.

Este arresto no fue un hecho aislado, sino el detonante para acciones operativas en México. Derivado de la información obtenida tras la detención de Alejandro 'N', se ejecutó una orden técnica de investigación en un inmueble ubicado en Guadalajara, Jalisco. En este operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR).

Alejandro Reynoso Jiménez, delincuente vinculado al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), fue detenido en Madrid, España, acusado por ser presunto proveedor de precursores químicos para elaborar fentanilo drogas sintéticas a Europa y Estados Unidos.



Al inspeccionar el domicilio, las fuerzas federales confirmaron que el sitio operaba como un laboratorio clandestino de alta capacidad. En el lugar se aseguraron diversos activos, incluyendo tambos y contenedores cargados con precursores químicos, así como maquinaria especializada para el procesamiento de sustancias ilícitas. Las investigaciones apuntan a que este centro de producción era utilizado para la manufactura de fentanilo y éxtasis, drogas cuyo destino abarcaba tanto el mercado local como rutas de exportación hacia Estados Unidos y Europa.

Las autoridades destacaron que estas acciones tienen un impacto relevante en el combate a la estructura financiera y operativa del crimen organizado que afecta, entre otras regiones, al Estado de Michoacán. Este golpe logístico interrumpe una cadena de suministro vital para la producción de narcóticos sintéticos, reafirmando el compromiso de desmantelar las redes de tráfico mediante la cooperación internacional.

