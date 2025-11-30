Ciudad Obregón: A tempranas horas, intensa BALACERA moviliza a las autoridades; hay una víctima

Ciudad Obregón, Sonora.- La ola de violencia que azotó Cajeme la noche de este sábado 29 de noviembre de 2025 se extendió hasta la madrugada de este domingo. Durante los primeros minutos de esta jornada, se reportó un nuevo ataque armado en la colonia Los Ángeles, al norte de Ciudad Obregón; este hecho dejó una víctima herida. Es importante señalar que este sector fue escenario de dos balaceras nocturnas en la previa.

Según los primeros reportes que circulan sobre esta balacera, todo se dio alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, en las calles Palo Verde y San Bernardino de la colonia Los Ángeles de Ciudad Obregón. En ese punto, sujetos armados hasta ahora no identificados abrieron fuego contra una persona del sexo masculino, quien resultó con severas heridas producidas por proyectil de arma de fuego.

Los hechos ocurrieron la madrugada de este domingo en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

La víctima quedó tirada, mientras que los agresores huyeron hacia una dirección desconocida. Vecinos del sector que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo. A la brevedad llegaron a la escena oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC), quienes iniciaron con las labores correspondientes.

También llegaron a la escena paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes revisaron a la víctima. Al confirmar que esta aún tenía signos vitales, determinaron trasladarla a un nosocomio de Ciudad Obregón, donde ingresó al área de urgencias. A la fecha de publicación de esta nota, se desconoce su identidad, así como su estado de salud actual.

En tanto, la escena del crimen quedó acordonada y fue entregada a personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), quienes se encargarán de recaudar la evidencia balística e integrarla a una nueva carpeta de investigación. De momento, se desconoce quiénes serían los responsables de esta balacera, así como el móvil del ataque, no obstante, las autoridades ya realizan las investigaciones correspondientes.

Con este nuevo ataque, la noche del sábado y madrugada del domingo cierra con cuatro muertos y un herido por proyectil de bala.

