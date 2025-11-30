Con objeto punzocortante, asaltan a mujer en Nogales y le roban importante suma de dinero

Nogales, Sonora.- Durante la tarde del sábado 29 de noviembre de 2025, una mujer fue víctima de un robo con violencia en calles de la colonia Bellotas, ubicada en el municipio de Nogales, Sonora. La afectada caminaba rumbo a una tienda de conveniencia para realizar un depósito bancario, cuando dos sujetos la interceptaron y uno de ellos sacó un arma punzocortante, obligándola a entregarle la suma de dinero en efectivo que llevaba consigo.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, elementos de la Policía Municipal recibieron un reporte a través del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo y Coordinación (C5), por lo que se trasladaron a la ubicación. Una vez en el lugar, los uniformados se entrevistaron con una mujer, quien se identificó como Mayra 'M.', de 34 años de edad, quien narró que dos hombres le salieron al paso.

Fue en ese momento que los agresores la despojaron de 7 mil pesos en efectivo y huyeron del sitio a pie con rumbo desconocido. Luego del asalto, la mujer regresó a su domicilio y reportó lo que había sucedido a través de las líneas de emergencias del 911. Los agentes procedieron a leerle sus derechos como víctima de un delito y la orientaron para que acudiera a las instancias correspondientes para interponer una denuncia formal.

Elementos de la Policía Municipal de Nogales acudieron al llamado.

La Policía Municipal de Nogales, así como la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), se están encargando de las respectivas investigaciones para esclarecer los hechos e identificar a los responsables del violento robo. Hasta el momento no se tienen datos sobre los responsables del crimen, pero se espera que en los próximos días se tengan avances en este caso registrado en la colonia Bellotas.

En otro caso ocurrido el mismo sábado en la colonia Bellotas, situada también en Nogales, un hombre fue ejecutado a balazos alrededor de las 14:30 horas. El cuerpo fue localizado por agentes municipales en un pasillo que divide a unos edificios departamentales y a unos cuantos metros de una camioneta de color negro, en la cual se presume que se movilizaba el masculino, quien hasta el momento no ha sido identificado oficialmente.

