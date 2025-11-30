Desaparece sexagenario en la terminal de autobuses de Hermosillo tras ser deportado de EU

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora compartió una ficha para localizar a Silvestre Francisco Pérez, un hombre de 62 años cuyo paradero se desconoce desde el pasado jueves 20 de noviembre de 2025. De acuerdo con la información oficial, el individuo fue visto por última vez en la terminal de autobuses de Hermosillo. Desde ese momento, sus familiares no conocen nada acerca de su paradero.

Según la célula informativa difundida por el organismo, Silvestre Francisco es de nacionalidad mexicana, de piel blanca, complexión robusta y una estatura aproximada de 1.50 metros. Tiene cabello entrecano, mediano y ondulado, además de ojos cafés y grandes. Entre sus características físicas también destacan una boca grande con labios gruesos, así como un peso cercano a los 60 kilogramos. Con respecto a sus señas particulares, la institución detalló que camina con dificultades debido a una lesión en la cadera.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a SILVESTRE FRANCISCO PÉREZ Cualquier información, al teléfono: -6622297369 La información será usada de manera anónima", se puede leer en la publicación que compartió la dependencia.

La Comisión de Búsqueda para el Estado de Sonora solicita apoyo para localizar a SILVESTRE FRANCISCO PEREZ

Cualquier información, al teléfono:

-6622297369

La Comisión de Búsqueda de Sonora puso a disposición las vías de contacto institucional para recibir reportes sobre su posible paradero. Las personas que tengan información pueden comunicarse al 6622297369 o al correo comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. También se pueden enviar reportes mediante las redes oficiales de la dependencia. Las autoridades recalcaron la importancia de compartir la ficha para ampliar el alcance de la búsqueda.

Según un reporte ciudadano compartido en redes sociales indica que Silvestre Francisco había sido deportado de Estados Unidos, por lo que abordó un autobús de pasajeros en la ciudad de Tijuana, Baja California, con destino a su natal Oaxaca, en donde se reencontraría con sus seres queridos. Sin embargo, al llegar a la capital sonorense, descendió de la unidad en busca de comida para el camino y desde ese momento no se sabe nada de él.

Durante el camino, el desaparecido iba en compañía de un amigo suyo, quien también había sido deportado en el país vecino, pero él sí logró llegar con bien a su casa en Guanajuato. Colectivos de búsqueda como Buscadoras Por La Paz Sonora y Compartir Para Salvar, así como diferentes medios sonorenses, se han unido para lograr la pronta localización de Silvestre Francisco Pérez.

El colectivo Buscadoras Por La Paz Sonora se ha unido a la búsqueda de Silvestre Francisco Pérez.

Fuente: Tribuna del Yaqui