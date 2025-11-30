Detienen en Hermosillo a hombre por tocamientos indebidos hacia su hijastro menor de edad

Hermosillo, Sonora.- Durante el transcurso del sábado 29 de noviembre de 2025, elementos de la Policía Municipal de Hermosillo efectuaron las detenciones de dos hombres señalados de realizar actos de índole sexual contra dos menores de edad, en hechos aislados que se registraron en la capital de Sonora. Uno de estos casos se reportó en la colonia Quinta Esmeralda, en donde un individuo fue acusado de abusar sexualmente de su hijastro.

De acuerdo con información de medio locales, los hechos registraron alrededor de las 10:10 horas, cuando los agentes municipales concretaron el arresto de un hombre identificado como Juan Pedro 'N.', de 51 años de edad, quien es señalado de haber realizado tocamientos indebidos en la zona última de su hijastro de 13 años. A la llegada de los uniformados, la víctima declaró que no era la primera vez que ocurría un comportamiento de este tipo.

Intensa abusar de una menor

En otro suceso ocurrido en un domicilio del poblado Miguel Alemán, perteneciente a la ciudad de Hermosillo. Aproximadamente a las 06:20 horas, oficiales de la Policía Preventiva detuvieron a un individuo de nombre Abelino 'N.', de 65 años, tras ser señalado de haber tocado las partes íntimas y quitarle la ropa a una menor de edad, también de 13 años. El supuesto agresor fue identificado por la madre de la joven afectada.

Al ser entrevistada por los uniformados, la madre de familia, de 32 años, señaló que el detenido es un conocido de la familia, por lo que, valiéndose de su posición y la confianza depositada en él, ingresó al domicilio cuando ella estaba trabajando y cometió el abuso anteriormente descrito. Juan Pedro 'N.' y Abelino 'N.' fueron puestos a disposición del Ministerio Público competente, quien se encargará de definir la situación jurídica de ambos.

¿Cómo se castiga este tipo de acciones en Sonora?

En caso de actos sexuales en contra de menores de edad, el Código Penal incluye severas sanciones, según la edad de la víctima y la naturaleza del acto, las penas pueden variar. Las sentencias pueden ir de 9 a 18 años de prisión, incluida una multa de 750 a 2250 unidades de medida y actualización (UMA). Sin embargo, la pena puede incrementar cuando existe violencia física o si el agresor ostenta una relación de autoridad, tutela o confianza sobre la víctima.

Fuente: Tribuna del Yaqui