Doble asesinato en Hermosillo: Gatilleros disparan contra dos hombres dentro de domicilio

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) puso en marcha las diligencias correspondientes para esclarecer un hecho violento registrado durante las primeras horas de este domingo 30 de noviembre, el cual resultó en el fallecimiento de dos personas del sexo masculino en el sector oriente de Hermosillo. Los hechos fueron reportados a los servicios de emergencia poco después de las 6:00 horas.

Residentes de la colonia Coloso contactaron a las autoridades tras escuchar detonaciones de arma de fuego en las inmediaciones del cruce de las calles Martín Mendoza y Circunvalación. En respuesta al llamado, elementos de seguridad pública se trasladaron al sitio para verificar la situación y asegurar el perímetro. Al ingresar al inmueble señalado en el reporte, los agentes localizaron a dos hombres tendidos sobre el suelo de una de las habitaciones.

Según el primer informe, ambas víctimas y presentaban múltiples heridas compatibles con impactos de proyectil de arma de fuego, y ya no contaban con signos vitales. Como parte del procesamiento de la escena del crimen, peritos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) relizaron el levantamiento de indicios balísticos. En el lugar se aseguraron un total de ocho casquillos percutidos para arma calibre 9 milímetros.

Dicho material será sometidos a análisis forenses para integrarlos a la carpeta de investigación. En las indagatorias iniciales, el propietario de la vivienda dio su testimonio, asegurando que él se encontraba en el inmueble cuando escuchó las detonaciones. Al acudir a la habitación de donde provenía el ruido, descubrió a los dos sujetos gravemente heridos. No obstante, el dueño del domicilio manifestó a las autoridades desconocer la identidad de los fallecidos.

La vivienda donde sucedió el doble homicidio

También dijo que no sabía los motivos por los cuales se encontraban al interior de su propiedad al momento del ataque armado. La zona permaneció acordonada para permitir el trabajo de Servicios Periciales y el posterior traslado de los cuerpos al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se efectuarán las necropsias de ley y se trabajará en la identificación oficial de las víctimas.

