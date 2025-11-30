Domingo de tensión: Se desatan enfrentamientos armados y quema de vehículos en Chiapas

Villaflores, Chiapas.- Durante la noche de este domingo 30 de noviembre, el municipio de Villaflores, Chiapas, fue escenario de una serie de hechos violentos en la vía público que provocaron el despliegue de un fuerte operativo de seguridad. La tranquilidad de la región se vio interrumpida cuando habitantes de diversas comunidades reportaron la presencia de suejtos armados, disparos y la quema de vehículos, hechos que posteriormente fueron confirmados por las autoridades estatales.

El foco principal de los incidentes se localizó en el ejido Nuevo México. En este punto, se registró el incendio deliberado de tres unidades automotoras: un camión tipo torton, una camioneta pickup y un vehículo sedán. De manera simultánea, pobladores de localidades aledañas, específicamente de los ejidos Cárdenas, Guadalupe Victoria, José María Garza y Cristóbal Obregón, alertaron sobre el desplazamiento de convoyes de vehículos con personas armadas, situación que generó incertidumbre entre la ciudadanía y llevó a las familias a mantenerse bajo resguardo en sus hogares.

En respuesta a estos acontecimientos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC), en coordinación con la Mesa de Seguridad, emitió un comunicado oficial para esclarecer la situación. La dependencia confirmó los hechos violentos en la comunidad de Nuevo México, aunque destacó que, tras las primeras revisiones, no se reportaron personas lesionadas ni amenazas directas contra la población civil. Asimismo, se informó que las vías de comunicación permanecen abiertas, aunque bajo supervisión de las fuerzas del orden.

Carro quemado en Nuevo México. pic.twitter.com/0eDT0Mi8PJ — El Centinela MX (@Elcentinelamx1) December 1, 2025

Para garantizar la seguridad y restablecer la normalidad en la zona, se ha activado un protocolo de vigilancia reforzada. Este despliegue cuenta con la participación conjunta de elementos de la Guardia Estatal Preventiva, la Fiscalía General del Estado (FGE), la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la Guardia Nacional. Las fuerzas de seguridad mantienen patrullajes constantes, han instalado puntos de revisión en los accesos al municipio y realizan labores de aseguramiento en el perímetro afectado.

Las autoridades han señalado que las investigaciones continúan su curso para identificar y localizar a los responsables de los incendios y de la movilización armada. Finalmente, la Secretaría de Seguridad reiteró que las acciones de vigilancia serán de carácter permanente hasta garantizar la estabilidad en la región, exhortando a los habitantes de Villaflores a evitar la difusión de rumores y a mantenerse informados exclusivamente a través de los canales institucionales.

Que dice la Fiscalía General del Estado que son sólo 2 carros incendiados (m4los contadores y m4l pensados que somos). Que no hubo 3nfrent4miento. Que están muy avanzados en la identificación de los responsables. pic.twitter.com/mrc3QoCQRD — El Centinela MX (@Elcentinelamx1) December 1, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui