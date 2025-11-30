Hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre genera intensa movilización al norte de Monterrey

Monterrey, Nuevo León.- Durante la mañana de este domingo 30 de noviembre de 2025, el hallazgo de un cuerpo generó una intensa movilización policial en calles de la colonia Tierra y Libertad, al norte de Monterrey, Nuevo León. Personas que transitaban por el sector se percataron de la presencia de un hombre tirado sobre la banqueta, por lo que solicitaron la presencia de las autoridades y los cuerpos de auxilio a través de las líneas de emergencias.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey y Milenio, el masculino fue localizado en la intersección de la avenida Almazán y la calle Rubén Jaramillo, en la mencionada demarcación. Personal médico se trasladó hacia la ubicación y confirmaron que el masculino, de aproximadamente 50 años de edad, ya no contaba con signos vitales, por lo que se presume que el fallecimiento se pudo deber a causas naturales.

Una vez que se confirmó la muerte del individuo, elementos de Fuerza Civil se trasladaron al sitio y acordonaron el área, mientras que personal de los Servicios Periciales, adscritos a la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, se encargaron de las diligencias correspondientes para recabar indicios y esclarecer los hechos. Tras culminar las pesquisas de ley, el cuerpo fue llevado al anfiteatro local, en donde se le practicará la autopsia de ley.

Ataque armado en Monterrey

Cabe recordar que el pasado jueves 20 de noviembre del presente año, alrededor de las 21:30 horas, un hombre resultó gravemente herido derivado de un ataque armado registrado en la colonia Tierra y Libertad, en donde se registró el hallazgo de un cuerpo este domingo. En aquel momento, familiares de la víctima lo trasladaron por sus propios medios al Hospital Tierra y Libertad, lugar en el que se le brindó atención médica especializada.

Según fuentes extraoficiales consultadas por MVS Noticias Nuevo León, el afectado fue identificado como Francisco José G. C., de 26 años de edad, quien presentaba una lesión penetrante en el pecho debido a un proyectil de arma de fuego. Agentes de la Policía de Monterrey continúa con las indagatorias complementarias para determinar cómo ocurrió la agresión y cuál habría sido el posible móvil.

