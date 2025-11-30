Homicidio en CDMX: Comando armado irrumpe en fiesta de Tepito y asesina a un hombre

Ciudad de México.- La noche de este sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un operativo en una zona de Tepito, en el centro de la capital, luego de que se recibiera el reporte de un ataque armado ocurrido en plena celebración familiar. Este hecho violento, por desgracia, dejó una víctima mortal.

De acuerdo con los primeros informes de las autoridades capitalinas, los hechos ocurrieron ayer, sábado 29 de noviembre de 2025 por la noche, alrededor de las 22:30 horas, tiempo local, sobre la calle Peluqueros, casi en su cruce con Anillo de Circunvalación, en la colonia Emilio Carranza, perteneciente a la alcaldía Venustiano Carranza.

Este homicidio ocurrió en Tepito. Foto: Facebook

Testigos que estaban en la escena del crimen señalaron que al menos dos individuos armados ingresaron de manera abrupta a una fiesta que se desarrollaba en el lugar y, sin mediar palabra, abrieron fuego contra un hombre de aproximadamente 30 a 35 años. Tras la agresión, los presuntos sicarios lograron escapar entre las calles aledañas antes de la llegada de las autoridades, mientras, se notificó el hecho a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911.

A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron en la escena oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes encontraron a una víctima tirada en la vía pública. Ante esto, pidieron apoyo a paramédicos del Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM), quienes confirmaron que el hombre ya no contaba con signos vitales a causa de múltiples impactos de bala.

La zona fue asegurada por agentes de la SSC, quienes establecieron un cerco perimetral para preservar la escena del crimen.

Mientras tanto, personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) realizó el levantamiento de los primeros indicios y procedió al traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo). En el sitio se contabilizaron al menos una decena de casquillos percutidos, los cuales fueron agregados a una nueva carpeta de investigación.

Aunque se montó un operativo de búsqueda en calles y colonias cercanas, hasta el momento no se reportan personas detenidas. Las autoridades capitalinas continúan las pesquisas por este homicidio.

Fuente: Tribuna del Yaqui