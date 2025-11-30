Lo ejecutan cuando empujaba su triciclo al sur de Culiacán; se dedicaba al comercio informal

Culiacán, Sinaloa.- En una agresión armada registrada la tarde de este domingo 30 de noviembre de 2025, un hombre que empujaba un triciclo fue ejecutado a balazos frente al acceso principal a una escuela primaria de la colonia CNOP, ubicada al sur de Culiacán, Sinaloa. Los reportes preliminares señalan que el hoy occiso se desplazaba en el mencionado vehículo, mismo en el que llevaba algunas pertenencias, cuando fue atacado por gatilleros desconocidos.

Según información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, los hechos ocurrieron a unos cuantos metros del Tianguis de Los Huizaches, en donde quedó el cuerpo sin vida del fallecido identificado como Roberto 'N.', de quien se dijo tenía alrededor de 50 años de edad y era originario del estado de Veracruz. La pareja sentimental de la víctima señaló que su esposo se dedicaba a juntar chácharas en la calle y venderlas como material reciclable o de segunda.

El llamado servicio de emergencias 911 donde se informaba sobre disparos de arma de fuego y una persona lesionada a balazos se registró a alrededor de la 1:30 de la tarde de este domingo 30 de noviembre, donde se informó que frente al acceso principal de la escuela primaria Ignacio Zaragoza o Niños Héroes de la colonia en mención se encontraba el herido", explicó el medio anteriormente citado.

El cuerpo del individuo quedó tirado boca arriba sobre la banqueta de la avenida Adolfo Ruiz Cortines, entre las calles Presidente Manuel de la Peña y Presidente Ignacio Comonfort, en los límites de las colonias colonias CNOP y Lázaro Cárdenas. De forma preliminar se informó que el homicidio se cometió cuando el corredor de comerciantes ambulantes se encontraba repleto de compradores y vendedores, quienes salieron despavoridos tras escuchar los disparos.

Tras recibir el reporte, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) arribaron al sitio y confirmaron la presencia del cadáver, por lo que procedieron a acordonar el área y notificaron a la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa. Personal de la dependencia estatal se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue retirado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo).

Fuente: Tribuna del Yaqui