Masacre en Hidalgo: Ataque armado en bar de Tula deja cuatro muertos y seis heridos

Tula de Allende, Hidalgo.- La madrugada del sábado, elementos de distintas corporaciones del Gobierno de Hidalgo, así como personal de Servicios de Emergencia, desplegaron un amplio operativo en inmediaciones de la colonia El Llano Primera Sección, en el municipio de Tula de Allende, luego de que se notificara un ataque armado dentro de un conocido bar de la zona. Este hecho violento dejó, por desgracia, cuatro muertos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, sábado 29 de noviembre de 2025, alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, cuando un grupo de personas armadas ingresó a un bar llamado 'La Resaka' y, sin mediar palabra alguna, abrió fuego de manera directa contra clientes y empleados. Testigos mencionaron que el ataque duró varios minutos, por lo que desató pánico entre los presentes.

Los hechos ocurrieron este sábado en Tula. Foto: Facebook

Tras la agresión, los responsables lograron escapar sin que hasta el momento se conozca su paradero, mientras que sobrevivientes dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que llegaron al sitio elementos de la Policía de Tula, la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Hidalgo y la Guardia Nacional, quienes establecieron un perímetro para asegurar la zona y permitir el ingreso de los equipos de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana atendieron a las personas lesionadas, seis de las cuales fueron trasladadas a hospitales cercanos para recibir atención médica especializada. Asimismo, los socorristas señalaron que cuatro personas perdieron la vida en el lugar a consecuencia de las heridas provocadas por las detonaciones; sus cuerpos quedaron cubiertos con mantas azules, tal como dicta el protocolo oficial.

Mientras tanto, agentes de investigación y peritos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo iniciaron el procesamiento de la escena y la recopilación de indicios que permitan esclarecer lo ocurrido. La autoridad ministerial abrió una carpeta de investigación para determinar el móvil del ataque y ubicar a los responsables. Hasta el momento, ninguna institución ha informado sobre personas detenidas relacionadas con este hecho, por lo que las pesquisas continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui