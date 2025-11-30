Muere arrollado aficionado del América tras salir de un templo de la Santa Muerte en Edomex

Tultitlán, Estado de México.- Durante la tarde del sábado 29 de noviembre de 2025, un aficionado del Club América perdió la vida tras ser atropellado por un vehículo particular que estaba invadiendo el carril del Mexibús en la conocida vía José López Portillo, ubicada en el municipio de Tultitlán, Estado de México. Los primeros reportes indican que el hoy occiso, en compañía de sus amigos, se dirigía al Estadio Ciudad de los Deportes, pero hizo una escala en el Templo de la Santa Muerte.

De acuerdo con información proporcionada por medios locales, la víctima mortal iba a presenciar el partido entre Las Águilas del América y el Club de Futbol Monterrey por los Cuartos de Final del Apertura 2025; sin embargo, hizo una parada en dicho templo. Minutos más tarde, el conductor de un automóvil Jetta azul, identificado como Marco Eli 'N.', embistió al aficionado americanista cuando este intentaba cruzar la vialidad que no cuenta con semáforos.

La víctima, un aficionado del América, se dirigía al partido con otros amigos, lamentablemente hicieron una parada en el Templo de la Santa Muerte, en #Tultitlán, cuando él fue atropellado y murió", informó el periodista Jorge Becerril en su cuenta oficial de X.

Muere persona arrollada por vehículo particular sobre el carril del Mexibús, en la Vía José López Portillo, en Tultitlán.



QEPD #Video uD83CuDFA5uD83DuDC47uD83CuDFFD pic.twitter.com/pSdRbp4vmP — JORGE BECERRIL JB/8 (@MrElDiablo8) November 29, 2025

La unidad en cuestión circulaba a alta velocidad y el fuerte impacto le causó una muerte instantánea al individuo. Trascendió que usuarios del Mexibús alertaron a las autoridades a través de las líneas de emergencias del 9-1-1, por lo que una ambulancia de la Cruz Roja se movilizó hacia la ubicación y, tras la respectiva valoración, confirmó que el hombre, de 25 años de edad aproximadamente, ya no contaba con signos vitales.

Una vez que se confirmó el fallecimiento del joven, elementos de la Policía Municipal de Tultitlán acordonaron el perímetro y efectuaron el arresto del presunto responsable, quien quedó a disposición de la autoridad competente. El Ministerio Público ordenó el levantamiento del cuerpo y fue abierta una carpeta de investigación sobre el caso. Por su parte, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) llevará a cabo las indagatorias complementarias.

#MÉXICO | ¡TRAGEDIA CAMINO AL PARTIDO!??uD83DuDCA5



Un aficionado del América murió tras ser arrollado por un vehículo en el carril del Mexibús, en Tultitlán. El hincha iba rumbo al estadio con amigos, pero al detenerse en el Templo de la Santa Muerte, fue atropellado y perdió la vida. pic.twitter.com/zO8qi0piC5 — Altavoz Ec (@altavozecu_) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui