Muere conductor tras chocar contra torre eléctrica en el Parque Industrial de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Durante la mañana de este domingo 30 de noviembre de 2025 se registró un lamentable accidente de tránsito en el Parque Industrial, en el sector suroriente de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los reportes preliminares refieren que el conductor de una camioneta Buick, color blanco y modelo reciente, perdió la vida tras chocar violentamente contra una torre eléctrica que se ubica sobre el camellón central.

De acuerdo con un primer informe, el fallecido fue identificado extraoficialmente como Daniel David M. G., y, aunque no se ha revelado su edad, trascendió que era vecino de la colonia Valle Verde. En una primera instancia se dijo que el individuo presuntamente pasó por una alcantarilla que se encuentra sin rejilla, la cual abarca toda la avenida, lo que provocó que perdiera el control del volante y se estrellara de forma violenta contra la estructura metálica anteriormente referida.

El percance vial se reportó aproximadamente a las 10:00 horas y tuvo lugar sobre el boulevard Las Torres, entre las calles Talleres y Tornos, por lo que elementos policíacos y los cuerpos de rescate se movilizaron hacia la ubicación. Personal del Departamento de Tránsito Municipal realizó el peritaje correspondiente para determinar las causas del incidente automovilístico y deslindar responsabilidades en este fatal suceso.

Integrantes del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme también acudieron al llamado para colaborar con las respectivas maniobras para rescatar el cuerpo, mismo que posteriormente fue retirado y trasladado hacia las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley y quedará bajo el resguardo de la autoridad competente hasta que sea reclamado legalmente por sus familiares.

Debido a la alza de este tipo de incidentes en Ciudad Obregón y en sus alrededores, la Secretaría de Seguridad Pública Municipal constantemente exhorta a la ciudadanía a manejar con precaución y a respetar los señalamientos de tránsito, dos de los principales motivos por los que ocurren estos accidentes, muchos de los cuales han tenido resultados fatales como en este caso registrado en el Parque Industrial de la localidad.

Elementos de Tránsito Municipal y Bomberos atendieron la situación.

Fuente: Tribuna del Yaqui