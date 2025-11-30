No solo mató a policía: 'El Piña' está acusado de disparar contra tres mujeres y asesinar a una

Hermosillo, Sonora.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) reveló este domingo que un hombre llamado Juan Antonio 'N', de 28 años de edad, alias 'El Piña', fue arrestado y procesado. Tras las audiencias correspondientes, el organismo autónomo logró que los jueces de las respectivas causas penales dictaran auto de vinculación a proceso contra el acuado por su presunta responsabilidad en delitos de feminicidio y feminicidio en grado de tentativa.

Como resultado de las pruebas reunidas, se le impuso la medida cautelar de prisión preventiva justificada, asegurando que el acusado enfrente los procedimientos judiciales privado de la libertad. Los nuevos cargos que enfrenta este sujeto derivan de dos sucesos violentos distintos ocurridos en la ciudad de Hermosillo durante el mes de octubre de 2025. El primer expediente refiere a los hechos del pasado 6 de octubre en la colonia Los Olivos.

Según la investigación, alrededor de las 20:30 horas, Juan Antonio 'N' acudió al domicilio de Cindy Yamileth 'N', de 18 años, en compañía de otro individuo. En el lugar, el imputado disparó contra la joven, quien ya había recibido amenazas previas. El ataque resultó en lesiones severas que pusieron en riesgo la vida de la víctima y le causaron secuelas permanentes en su salud física. El segundo caso, de mayor complejidad, involucra los delitos de feminicidio consumado y tentativa de feminicidio.

Este hecho tuvo lugar el 21 de octubre de 2025, aproximadamente a las 21:00 horas, en una vivienda de la colonia La Cholla. De acuerdo con el reporte oficial, ‘El Piña’ y un cómplice irrumpieron en el domicilio donde se encontraban Gilda 'N', de 59 años, y Luz Elena 'N', de 38 años. Durante la agresión, el sujeto disparó contra Luz Elena, hiriéndola en el abdomen. En un intento por proteger a su hija, Gilda 'N' interpuso su cuerpo, recibiendo impactos de bala que le provocaron la muerte en el lugar.

Las autoridades destacaron el estado de indefensión de las víctimas, agravado por el hecho de que Luz Elena ‘N’ se encontraba en proceso de recuperación por lesiones de una agresión armada sufrida un mes antes. Es pertinente señalar que el historial judicial de Juan Antonio ‘N’ es extenso. Previo a estas nuevas imputaciones, la FGJES ya había logrado vincularlo a proceso por otras dos causas penales: una por homicidio calificado en contra de Miguel Ángel 'N', y otra por el delito de desaparición con resultado de muerte, afectando a Carlos Abraham 'N' y Juan de Dios Francisco 'N'.

FGJES obtiene vinculaciones a proceso contra Juan Antonio “N” alias “El Piña” por feminicidio y tentativa de feminicidio en Hermosillo



-El sujeto fue capturado en un operativo de respuesta tras el homicidio de un agente municipal el 18 de noviembre, por el cual ya fue vinculado,… pic.twitter.com/Zx6GpwQJrg — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 30, 2025

Cabe recordar que la detención de 'El Piña' se efectuó originalmente el 18 de noviembre, en el marco de un operativo desplegado para esclarecer el homicidio del agente de Tránsito de Hermosillo, Rafael 'N', crimen por el cual también se encuentra vinculado a proceso. Con la acumulación de estas causas, el imputado permanecerá recluido mientras se desarrollan las investigaciones complementarias de cada expediente.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora