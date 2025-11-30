Noche SANGRIENTA en Cajeme: Sin misericordia, sicarios asesinan a 2 jóvenes dentro de un auto

Cajeme, Sonora.- Momentos de pánico y angustia se vivieron la noche de este sábado en el municipio de Cajeme, una de las zonas más peligrosas de todo Sonora y México, pues en cuestión de minutos se reportaron tres ataques armados en diferentes puntos del municipio: Dos en la colonia Los Ángeles y uno más en el fraccionamiento Ampliación Alameda. Toda la información sobre los primeros hechos violentos te la comparte TRIBUNA AQUÍ.

De acuerdo con los primeros reportes, el tercer ataque ocurrió alrededor de las 22:20 horas, tiempo local, en el fraccionamiento Ampliación Alameda, en el pueblo de Cócorit (del Valle del Yaqui), específicamente en la intersección de las calles Congo y Bombasa. En ese punto, dos jóvenes que se encontraban dentro de una camioneta blanca fueron atacados por sujetos armados que, según testimonios preliminares, abrieron fuego de manera directa, dejando múltiples impactos en el vehículo.

Las investigaciones por este doble homicidio recién comienzan. Foto: Facebook

Tras perpetrar el ataque, los presuntos sicarios huyeron hacia una dirección desconocida, mientras que vecinos que escucharon los balazos dieron aviso a las autoridades a través del Servicio de Emergencias Telefónico 911. A la brevedad se activó el Código Rojo, a lo que se movilizaron oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Guardia Nacional.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana también acudieron al lugar para brindar atención médica, pero confirmaron que ambas víctimas ya no contaban con signos vitales al momento de su revisión. Mientras tanto, elementos de la Policía y de la Secretaría de Marina (Semar), en coordinación con personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acordonaron el área para iniciar con el levantamiento de indicios balísticos, procesar la escena del crimen y levantar los cuerpos de las víctimas.

Por estos hechos violentos, aún no se confirman detenidos.

Este ataque se sumó a otro hecho violento registrado aproximadamente veinte minutos antes en la colonia Los Ángeles, donde igualmente dos personas fueron privadas de la vida dentro de un domicilio. La cercanía temporal entre ambos eventos generó inquietud entre la población y reforzó las labores de patrullaje en los alrededores. Las pesquisas por estas balaceras continúan.

Fuente: Tribuna del Yaqui