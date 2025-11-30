Noche VIOLENTA en Ciudad Obregón: En cuestión de MINUTOS matan a dos masculinos en una colonia

Ciudad Obregón, Sonora.- La violencia volvió a azotar la cabecera municipal de Cajeme, una de las regiones más peligrosas de todo México. La noche de este sábado, elementos de diferentes corporaciones del Gobierno de Sonora, así como personal militar, desplegaron un amplio operativo en la colonia Los Ángeles, en Ciudad Obregón, luego de que se reportara una serie de agresiones que alertaron a los vecinos. En ese sector, el saldo final fue de al menos dos muertos.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, el primer hecho violento ocurrió el sábado por la noche, alrededor de las 21:30 horas, cuando se informó sobre detonaciones en un domicilio ubicado en las calles San Bernardino y Pomona, en la colonia Los Ángeles. Al llegar, los oficiales localizaron a un joven sin vida dentro de la vivienda, confirmando que presentaba heridas producidas por arma de fuego.

Las autoridades ya investigan esta doble ejecución en Ciudad Obregón. Foto: Facebook

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana que acudieron al lugar solo pudieron determinar que ya no contaba con signos vitales. Mientras oficiales de la Policía Municipal de Cajeme, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y elementos de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) acordonaban el área e iniciaban con las diligencias correspondientes, las autoridades fueron alertadas nuevamente sobre otra agresión armada, también en la colonia Los Ángeles.

Esta vez, el llamado (reportado poco después de las 22:30 horas) se originó en las calles Benice y Cuauhtémoc, donde se reportaba una situación similar en el interior de un domicilio. Al ingresar, elementos de seguridad encontraron a un segundo joven ejecutado, presuntamente también víctima de disparos.

#Seguridad | Lo 'levantaron' en una farmacia: Identifican a expolicía estatal secuestrado en Ciudad Obregón ??uD83DuDEA8https://t.co/5bSVQyjU47 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Aunque se trató de ataques ocurridos en distintos momentos, la cercanía entre ambos puntos mantiene abierta la posibilidad de que puedan estar relacionados. Investigadores de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) acudieron a cada vivienda para levantar evidencia, mientras que el personal del Servicio Médico Forense (Semefo) realizó el traslado de los cuerpos. Hasta el cierre de este reporte no se informó sobre detenciones.

Fuente: Tribuna del Yaqui