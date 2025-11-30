Reportan muerte de reo del Cereso de Ciudad Obregón; lo identifican y revelan posible causa

Ciudad Obregón, Sonora.- Este domingo 30 de noviembre de 2025 se informó sobre el deceso de un interno del Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ciudad Obregón, cabecera municipal de Cajeme, Sonora. Los reportes preliminares señalan que el reo perdió la vida durante la madrugada del pasado martes 25 de noviembre tras ser internado en el Hospital IMSS-Bienestar; sin embargo, la noticia se difundió días después.

De acuerdo con un primer informe, el hoy occiso fue identificado como Rafael Alonso V. V., tenía 28 años de edad y era originario del ejido Yucuribampo, perteneciente al municipio de Cajeme. A pesar de que el fallecimiento del individuo se registró el martes, presuntamente la familia no fue notificada hasta el jueves 27 de noviembre, tres días después de que ocurrió el suceso, lapso en el que no se les brindó información sobre su estado de salud.

En el reporte oficial se indicó que perdió la vida derivado de complicaciones estomacales, de manera extraoficial se dijo que pudo haber sido víctima de una agresión al interior del centro penitenciario. Según el acta de defunción, consultada por medios locales, el joven presentó afectaciones internas como choque séptico, perforación del yeyuno y también sufría tuberculosis visceral desde hace seis meses.

El interno fallecido fue identificado como Rafael Alonso V. V., de 28 años de edad.

Se espera que en los próximos días, las autoridades compartan un informe actualizado sobre el caso, mientras que la dirección del penal no se ha pronunciado al respecto. Cabe mencionar que este hecho se une a la muerte de otro interno que se registró el pasado miércoles 1 de octubre del presente año, cuando se reportó que un hombre que cumplía su condena falleció en el interior del Cereso de Ciudad Obregón.

En aquel momento se informó que, poco después de las 08:00 horas, se alertó a las autoridades sobre el hallazgo de una persona sin vida en el ala sur del centro penitenciario. Aunque no se confirmó la identidad de la víctima, reportes extraoficiales señalan que se trata de un masculino de 45 años. Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de cumplir con las investigaciones correspondientes, además de trasladar el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo).

Buenos días ??? Te presentamos nuestra portada del NORTE DE SONORA uD83DuDCF0



Más noticias en nuestro sitio web uD83DuDC49 https://t.co/Eug40rDp8D pic.twitter.com/3OifVm5RUe — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 30, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui