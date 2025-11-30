Sedán fuera de control derriba tubos de contención y alumbrado público al norte de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Durante las primeras horas de este domingo 30 de noviembre, se registró un accidente de tránsito en la colonia San Benito, del sector norte de Hermosillo. El suceso, que tuvo lugar en la intersección de la calle De la Reforma y la avenida Tabasco, dejó como resultado cuantiosos daños materiales tanto en la infraestructura pública como en estructuras de protección privada, aunque afortunadamente no se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con la información preliminar y los reportes recabados en el lugar de los hechos, el siniestro ocurrió alrededor de las 06:40 horas. El vehículo involucrado fue identificado como un automóvil tipo sedán de color azul, el cual transitaba en dirección de sur a norte sobre la calle De la Reforma. Según lo comunicado por la Dirección de Seguridad Pública Municipal, el conductor perdió el control de la unidad, presuntamente debido al exceso de velocidad.

Esto ocasionó que el automóvil se desviara de su trayectoria y se proyectara hacia la acera. La fuerza del impacto provocó daños considerables en el mobiliario urbano y en una vivienda ubicada en la esquina del cruce mencionado. El informe oficial detalla que el vehículo derribó un total de siete postes metálicos de contención, los cuales habían sido instalados previamente para resguardar la propiedad privada ante este tipo de incidentes.

Dichas estructuras quedaron dobladas y otras desprendidas de su base tras el choque. Asimismo, el automóvil impactó y derribó un poste de alumbrado público. Cabe señalar que las autoridades precisaron que esta luminaria se encontraba fuera de servicio, ya que carecía de cableado y lámpara, por lo que su caída no afectó el suministro eléctrico de la zona, aunque sí representó un obstáculo momentáneo en la vía.

Elementos de la Policía de Tránsito Municipal de Hermosillo acudieron al sitio como primeros respondientes para asegurar el área y realizar las diligencias pertinentes. Al arribar, los agentes procedieron a verificar el estado de salud de los ocupantes del vehículo. A pesar de la magnitud de los daños materiales, se confirmó que los tripulantes lograron bajar de la unidad por su propio pie y después fueron evaluados en el lugar.

El automóvil terminó arroba de la banqueta tras el choque

Paramédicos de Cruz Roja determinaron que los implicados no presentaban lesiones visibles ni requerían traslado a un centro médico. Finalmente, el personal de tránsito se encargó de coordinar el retiro del vehículo mediante una grúa y de supervisar la remoción de los escombros para restablecer la circulación habitual en este concurrido sector de la ciudad, mientras se realizan las indagatorias correspondientes para el deslinde de responsabilidades.

Fuente: Tribuna del Yaqui