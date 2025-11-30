Trágico domingo en Ciudad Obregón: Asesinan a adulto mayor en fuerte ataque armado en Villa Bonita

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este domingo 30 de noviembre de 2025 se tornó violenta tras una aparente calma, pues un sujeto masculino fue asesinado en la colonia Villa Bonita, al norte de Ciudad Obregón. Hay que recordar que este no es el primer ataque armado del día, pues durante la madrugada se registró una agresión en la colonia Los Ángeles.

Este nuevo hecho violento, en Villa Bonita, se registró en las calles Paseo de los Almendros y del Valle, poco después de las 13:30 horas, donde un sujeto de entre 50 y 60 años fue ultimado a balazos por sujetos no identificados. De acuerdo con versiones extraoficiales, señalan que el hombre tenía por nombre Víctor L.G. y se dedicaba a múltiples trabajos.

Trágico domingo en Ciudad Obregón: Asesinan a Víctor en fuerte ataque armado en Villa Bonita

Tras escucharse los estruendos de bala, los vecinos llamaron rápidamente al número de emergencias, 911, para pedir la pronta intervención de las autoridades, por lo que llegaron a la escena del crimen elementos de la Policía Municipal de Cajeme y elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) como primeros respondientes. Posteriormente llegaron paramédicos de la Cruz Roja, quienes dieron cuenta de que el hombre ya no contaba con signos vitales.

Hasta el momento no se sabe nada de los presuntos responsables de los hechos, ni otros datos particulares de la víctima o los pormenores del crimen, por lo que la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) comenzó las investigaciones para esclarecer este nuevo crimen.

Como TRIBUNA te ha informado puntualmente, este no es el primer ataque de este domingo, ya que durante la madrugada se registró una balacera en la colonia Los Ángeles, la cual dejó una víctima lesionada. Según los primeros reportes que circulan sobre esta balacera, todo se dio alrededor de las 01:00 horas, tiempo local, en las calles Palo Verde y San Bernardino.

La víctima quedó tirada en el suelo, mientras que los agresores huyeron hacia una dirección desconocida, pero hasta el momento no se han dado a conocer más datos de la agresión, por lo que se espera que pronto las autoridades de la FGJES esclarezcan los hechos.

