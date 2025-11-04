Alerta en Pueblo Yaqui: Fue a los juegos mecánicos y no volvió a casa; piden ayuda para localizar a Dulce

Ciudad Obregón, Sonora.- Este martes 4 de noviembre de 2025 se está pidiendo la ayuda de la sociedad de Ciudad Obregón, pues desapareció la joven Dulce Johana Cota Piñuelas después de haber ido a los juegos mecánicos de Pueblo Yaqui. La jovencita salió de su hogar y ya no regresó, por lo que se ha emitido una ficha de búsqueda.

De acuerdo con la información, la joven de 20 años desapareció extrañamente el pasado 2 de noviembre de 2025, cuando se encontraba en los juegos mecánicos durante la celebración del Día de Muertos en Pueblo Yaqui, Ciudad Obregón, Sonora, y tras el paso de las horas ya no regresó a casa. Se pide a la sociedad que reporte si sabe algo a la página de las Rastreadoras de Ciudad Obregón o al número de emergencias 911. De momento no se ha compartido información sobre cómo es que iba vestida la joven Dulce Johana Cota Piñuelas; tampoco se dieron más señas particulares de la fémina, por lo que se espera que las autoridades pronto den más información que pueda ayudar en la pronta localización de la joven.

Buscan a Melany Yosmara Reyez Vazquez

También la página del colectivo de búsqueda Rastreadoras de Ciudad Obregón compartió la ficha de Melany Yosmara Reyez Vazquez, quien también desapareció el pasado domingo 2 de noviembre en Ciudad Obregón. Sobre esta joven no se dieron a conocer datos de cómo fue que desapareció o el lugar en el que fue vista por última vez. Pero el llamado para la población es el mismo: comunicarse con el colectivo o con las autoridades de tener una información que ayude a la joven a volver pronto a casa.

Por su parte, la Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora difundió una célula informativa para localizar a Daniel Tadeo Rochín Molina, un joven de 22 años de edad que fue visto por última vez el sábado 1 de noviembre de 2025 en la localidad de Tajimaroa, perteneciente al municipio de Cajeme.

Cabe señalar que este colectivo, el de las Rastreadoras de Ciudad Obregón, también llama a la sociedad de Cajeme a sumarse para ayudar a buscar a los desaparecidos. Llaman a apoyar con donaciones de agua, sueros, herramientas y combustible a fin de seguir con sus actividades de búsqueda y localización de osamentas.

