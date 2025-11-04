Arrestan a sujeto que acosó e intentó besar a Claudia Sheinbaum en calles de la CDMX

Ciudad de México.- Autoridades federales y de la Ciudad de México confirmaron este martes 4 de noviembre la detención de un hombre identificado como Uriel Rivera, señalado por acosar a la presidenta Claudia Sheinbaum durante un recorrido público en el Centro Histórico de la capital mexicana. La captura fue resultado de un operativo conjunto entre elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capitalina.

El incidente tuvo lugar horas antes, cuando la mandataria se dirigía a un evento en la Secretaría de Educación Pública (SEP) y se detenía a saludar a ciudadanos cerca de Palacio Nacional. En ese momento, Rivera se aproximó, la sujetó en un abrazo no solicitado e intentó besarla en el cuello, estableciendo contacto físico sin su consentimiento. Una persona presente alertó sobre la situación y, ante la insistencia del individuo, el personal de seguridad intervino para separarlo.

A pesar de la tensión, la presidenta Sheinbaum intentó manejar la situación con calma, diciendo "nos tomamos la foto, no te preocupes", mientras su equipo la resguardaba. Según imágenes difundidas por el periodista Carlos Jiménez, el sujeto intentó aproximarse nuevamente antes de ser retirado de manera definitiva por los escoltas. En el video se aprecia que el hombre, con un comportamiento alterado, pronunció frases como "Claudia de América" antes de ser alejado.

La detención no se realizó de forma inmediata, sino horas después del suceso, una vez que el video se difundió en redes sociales. Fue el mismo periodista quien informó sobre la captura en la zona Centro de la ciudad. El hecho generó dudas sobre la seguridad de los funcionarios y los límites en la interacción con figuras públicas. Diversos colectivos, legisladores y usuarios de plataformas digitales se pronunciaron al respecto, destacando que el contacto físico no consensuado es una forma de acoso.

En el ámbito político, la bancada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México condenó el acto, calificándolo como un reflejo de misoginia. Por su parte, el coordinador parlamentario Ricardo Monreal instó a reforzar los protocolos de seguridad de la presidenta, advirtiendo sobre los riesgos de un exceso de confianza en eventos públicos. "Basta un hombre que esté desequilibrado para ponerla en riesgo", declaró el legislador, subrayando la importancia de garantizar la integridad de la jefa del Ejecutivo.

Fuente: Tribuna del Yaqui