Atacan a balazos a dos mujeres en puesto ambulante al sur de Culiacán; una de ellas murió

Culiacán, Sinaloa.- La tarde de este martes 4 de noviembre de 2025, una mujer perdió la vida y otra más resultó lesionada en un ataque a balazos registrado en un puesto ambulante ubicado en la colonia 21 de Marzo, al sur de Culiacán, Sinaloa. Testigos oculares señalan que las mujeres estaban pasando por la zona cuando fueron agredidas a tiros en repetidas ocasiones, insinuando que ninguna de las víctimas era la encargada del puesto.

De acuerdo con información del portal de noticias Línea Directa, los hechos ocurrieron alrededor de las 16:00 horas, cuando las mujeres se encontraban en dicho lugar situado en la calle Eulogio Parra y Ejército Nacional, junto a una cancha de basquetbol. Las líneas de emergencias del 9-1-1 recibieron un reporte sobre dos féminas lesionadas por proyectil de arma de fuego, aunque hasta el momento no se han identificado a las afectadas.

En el sitio falleció una de ellas que no ha sido identificada, y se dio a conocer que es de aproximadamente 35 años, de tez blanca, complexión regular y vestía blusa y short de color negro, mientras que la lesionada es una mujer de aproximadamente 40 años, de complexión delgada y tez morena clara que vestía un pantalón de mezclilla azul", detalló el medio anteriormente citado con respecto a las características de las víctimas.

Ataque armado uD83DuDEA8 en puesto ambulante deja una mujer sin vida uD83DuDD6F? y otra herida en la 21 de Marzo en CuliacánuD83DuDCCD



Fotos: Tere Navia



uD83DuDD17https://t.co/4faL438A29 pic.twitter.com/oqL95ahJP7 — Línea Directa Portal (@linea_directa) November 5, 2025

Elementos del Ejército Mexicano arribaron a la zona, al igual que Bomberos Veteranos atendieron a una de las mujeres, aunque se confirmó que ya no contaba con signos vitales, por lo que procedieron a cubrirla con una sábana azul. Con respecto a la segunda herida, paramédicos de Cruz Roja Mexicana la trasladaron a un hospital de la localidad, aunque su estado de salud es desconocido. Posteriormente, el área quedó acordonada con cinta amarilla.

Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en el lugar. Mientras que agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizó las diligencias correspondientes y ordenaron el traslado del cuerpo a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la necropsia de ley y quedará bajo resguardo del Ministerio Público hasta que sea reclamado por sus familiares.

uD83DuDEA8??Sujetos armados atacaron a balazos a dos mujeres que vendían frijol y aguacate en la colonia 21 de Marzo, en Culiacán. Una de las mujeres perdió la vida mientras que la otra fue trasladada a recibir atención médica. pic.twitter.com/PsIVzrgJUK — MeganoticiasCuliacán (@Meganoticiascln) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui