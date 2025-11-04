Atoran a presunto 'tirador' en el Centro de Nogales; aseguran droga, dinero y un arma blanca

Nogales, Sonora.- En hechos registrados el pasado domingo 2 de noviembre, elementos de la Policía Municipal de Nogales, Sonora, concretaron la detención de un hombre identificado como Gerardo 'N', de 25 años de edad, quien es señalado de ser distribuidor de droga. Tras efectuar la aprehensión, el presunto 'tirador', junto con los indicios asegurados, fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para definir su situación legal.

De acuerdo con un informe oficial de Seguridad Pública Municipal, los hechos se registraron a las 18:15 horas aproximadamente, cuando los oficiales se encontraban efectuando recorridos de prevención y vigilancia en la avenida Obregón y calle Ochoa, en la colonia Centro del municipio fronterizo. En ese se detectó a dos personas del sexo masculino, quienes al parecer realizaban la compra-venta de estupefacientes.

Al notar la presencia policial, los individuos involucrados intentaron huir a pie del lugar, pero uno de ellos sufrió una caída, por lo que fue sometido por los uniformados ante la actitud evasiva que mostró. Durante una revisión preventiva, los agentes aseguraron una bolsa terciada, la cual en su interior contenía 14 porciones de una sustancia blanca granulada con características parecidas a la cocaína, al igual que 250 pesos en efectivo.

Asimismo se encontró un cuchillo táctico entre las ropas del sospechoso. Es por ello que los policías municipales procedieron a leerle sus derechos como persona detenida, para posteriormente trasladarlo a las instalaciones del Centro de Atención Temprana con detenido junto con la materia del delito. Por el momento, Gerardo 'N' quedará recluido mientras se desarrolla la investigación complementaria para definir su futuro.

Los indicios asegurados por los policías municipales durante la detención.

Lo detienen por intentar provocar una explosión

En otro hecho registrado por Seguridad Pública Municipal del domingo 2 de noviembre, un hombre identificado como Jaime 'N', de 39 años de edad, fue detenido por intentar provocar una explosión de gas en una vivienda ubicada en la colonia San Miguel, en la que se encontraba su madre, pareja sentimental y sus hijas. Los oficiales se movilizaron a la ubicación y encontraron al sujeto mientras sostenía un tambo de gas de 10 kilogramos y un encendedor, por lo que efectuaron la respectiva aprehensión.

#Seguridad | Lo detienen por intentar explotar una casa en Nogales con su madre, esposa e hijas adentro uD83DuDC64uD83DuDCA5uD83CuDFE0https://t.co/usAXZVuFF0 — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui