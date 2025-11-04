Cae implicado en asesinato de paciente de anexo en Edomex; fue golpeado hasta la muerte

Ecatepec, Estado de México.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó este martes sobre la ejecución de una orden de aprehensión en contra de Baruch Gamaliel 'N', quien es investigado por su probable participación en el delito de homicidio calificado. Los hechos que se le imputan ocurrieron en enero de 2023, al interior de un centro de rehabilitación localizado en el municipio de Ecatepec.

De acuerdo con la carpeta de investigación, los sucesos tuvieron lugar el 10 de enero de 2023, en un anexo para el tratamiento de adicciones, afiliado a Alcohólicos Anónimos, situado en la colonia Jardines de Santa Clara. En dicho lugar, la víctima, un hombre que se encontraba internado, fue presuntamente abordado por el hoy detenido y otros cuatro sujetos. El grupo lo habría golpeado con puñetazos y patadas en diversas partes del cuerpo.

A pesar de que la víctima logró liberarse momentáneamente e intentar huir corriendo hacia la planta baja del inmueble, fue alcanzado por uno de sus agresores, quien presuntamente continuó con el ataque hasta que el hombre perdió la vida a consecuencia de las lesiones. Tras tomar conocimiento del deceso, el Ministerio Público dio inicio a las diligencias correspondientes para esclarecer el crimen.

A través de labores de investigación se recabaron pruebas que permitieron identificar a Baruch Gamaliel 'N' como uno de los posibles implicados en el asesinato. Con base en la evidencia presentada, la representación social solicitó a una autoridad judicial la expedición de una orden de aprehensión, la cual fue concedida. Agentes de la Policía de Investigación (PDI) ejecutaron dicho mandamiento judicial poco después.

#Detenido.



La #FiscalíaEdoméx cumplimentó orden de aprehensión en contra de Baruch Gamaliel “N” por el delito de homicidio calificado en agravio de un masculino que se encontraba internado al interior de un centro de rehabilitación para alcoholismo ubicado en el municipio de… pic.twitter.com/xu9VXg2oUS — Fiscalía Edoméx (@FiscaliaEdomex) November 5, 2025

Una vez detenido, Baruch Gamaliel 'N' fue trasladado e ingresado al Centro Penitenciario y de Reinserción Social de la zona. Quedó a disposición del juez de control, quien en las próximas semanas determinará su situación jurídica. La Fiscalía del Estado de México indicó que al detenido se le debe considerar inocente hasta que sea dictada una sentencia condenatoria en su contra.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJEM