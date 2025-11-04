Cae pareja por extorsión a médico en la CDMX; le pidieron dinero para no inventarle abuso

Ciudad de México.- Elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México efectuaron la detención de un hombre de 19 años de edad y de una mujer de 24 años, señalados como los presuntos responsables de extorsionar a un médico de la tercera edad en la alcaldía Iztapalapa. La operación se concretó gracias a una rápida movilización policial derivada de una alerta ciudadana.

Los hechos se iniciaron cuando las autoridades recibieron un reporte vía radio sobre un acto de extorsión en un consultorio médico ubicado en la colonia Ejército de Agua Prieta. La alerta inicial proporcionó detalles clave para la búsqueda de los sospechosos; se describió que se desplazaban a bordo de una motocicleta de color rojo, la cual no portaba placas de circulación, y se indicó que se dirigían por la avenida Guelatao.

En respuesta a la denuncia, unidades de la Policía Auxiliar que realizaban labores de vigilancia en la zona fueron desplegadas para localizar el vehículo y a sus ocupantes. La coordinación entre los equipos permitió que, en cuestión de minutos, los oficiales avistaran una motocicleta que coincidía plenamente con la descripción proporcionada. Al marcarles el alto, los tripulantes hicieron caso omiso, lo que dio inicio a un seguimiento controlado.

La persecución concluyó de manera segura en la esquina de las calles Maytorena y Batalla de Acaponeta, en la colonia Álvaro Obregón, una zona cercana a las instalaciones de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Zaragoza, Campus II. En este punto, los agentes lograron interceptar la motocicleta y solicitar a la pareja que descendiera para realizar una inspección preventiva, apegada a los protocolos de actuación policial.

Durante la revisión, los oficiales encontraron entre las pertenencias de los detenidos una suma de dinero en efectivo. El momento clave de la operación ocurrió cuando el médico afectado, un hombre de 68 años, llegó al lugar de la detención. Ahí, reconoció sin lugar a dudas a la pareja como las personas que lo habían amedrentado momentos antes en su consultorio.

Según el testimonio del denunciante, los ahora detenidos le habían exigido el dinero bajo amenazas directas contra su integridad física. Afirmó que la cantidad encontrada por los policías correspondía exactamente al pago que se había visto forzado a entregar para evitar represalias. Este testimonio, junto con la identificación y la posesión del efectivo, proporcionó a las autoridades los elementos necesarios para la detención.

Tras ser asegurados, el hombre y la mujer fueron informados detalladamente sobre sus derechos constitucionales y posteriormente fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público correspondiente. Será en esta instancia donde se definirá su situación jurídica y se dará inicio a la carpeta de investigación por el delito de extorsión.

Además del informe oficial de la SSC, han circulado en plataformas informativas versiones que aportan detalles adicionales sobre el modus operandi. Según reportes del periodista Carlos Jiménez, la amenaza específica contra el médico consistía en acusarlo falsamente abusar de una mujer si no entregaba la cantidad de 50 mil pesos. Asimismo, señaló que los hechos habrían ocurrido el pasado 3 de noviembre, un dato no especificado en el comunicado oficial.

