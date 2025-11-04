Cajeme: Conductor se salva por poco en incendio que calcinó un tráiler en Caseta de Esperanza

Cajeme, Sonora.- La mañana de este martes 4 de noviembre de 2025 se registró un incidente en el que se vio involucrado un tráiler que terminó envuelto en llamas. De acuerdo con información extraoficial, el hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas a la altura del kilómetro 11 de la carretera Internacional, en las inmediaciones de la Caseta de Esperanza correspondiente al municipio de Cajeme.

Según los primeros informes, el tránsito vehicular se vio afectado durante algún tiempo, por lo que se hace un llamado a manejar con extrema precaución y, de ser posible, evitar transitar por la zona. El Ayuntamiento de Cajeme recordó que en situaciones de emergencia es fundamental ceder el paso a las unidades de rescate que acudan a la escena para salvaguardar la vida de los afectados.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota no se reportan víctimas ni heridos, aunque como es frecuente en TRIBUNA permaneceremos al pendiente de cualquier actualización que surja en las próximas horas. Respecto al conductor, se confirmó que afortunadamente se encuentra fuera de peligro, ya que logró salir del vehículo antes de que el fuego consumiera por completo la unidad.

La unidad quedó gravemente dañada (Créditos: Bomberos de Cajeme)

Al lugar arribaron elementos del Departamento de Bomberos, quienes al iniciar las labores de control ya encontraron la unidad y su caja seriamente dañadas. De igual forma, es necesario destacar que se contó con la presencia de la Guardia Nacional división caminos, que colaboró en el control del tráfico para prevenir posibles colisiones y evitar que la situación se complicara aún más.

El Cuerpo de Bomberos de Cajeme publicó un aviso relacionado con el incidente:

"Se atiende en estos momentos el incendio de un tráiler en la caseta de Esperanza ubicada sobre el km 11 de la carretera internacional en el municipio de Cajeme. En el lugar trabajan las unidades E-17, E-18, C-02 y O-01 con la participación de 8 elementos del H. Cuerpo de Bomberos de Cajeme realizando labores para el control del siniestro. Se desconoce el tipo de carga del vehículo", señala el comunicado.

