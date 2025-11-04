Camión de carga vuelca en la maxipista Culiacán-Mazatlán; chofer quedó prensado y falleció

Culiacán, Sinaloa.- Durante la mañana de este martes 4 de noviembre de 2025, un accidente tipo volcadura dejó a una persona sin vida sobre uno de los carriles de la maxipista Culiacán-Mazatlán, a la altura de la sindicatura de Quilá, ubicada al sur de Culiacán. Autoridades recibieron el reporte sobre un percance carretero en el kilómetro 151+300, por lo que se desplegó la movilización de las diferentes corporaciones policiacas y cuerpos de rescate,

De acuerdo con información proporcionada por el portal de noticias Los Noticieristas, el chofer del camión de carga fue identificado como Joaquín Ernesto 'N', de 25 años de edad, quien quedó prensado al interior de la unidad tras el fatal incidente. El individuo sufrió múltiples heridas y fracturas en distintas partes del cuerpo que lo dejaron herido de gravedad, las cuales a la postre le causaron la muerte en el lugar de los hechos.

El percance se registró poco antes de las 6 de la mañana de este martes, donde se informó al servicio de emergencia 911 por parte de personas que pasaban por el sitio sobre un accidente de carretera tipo volcadura en el carril de sur a norte de dicha vialidad de cuota, cerca de la caseta de cobro de Quilá", explicó el medio anteriormente citado.

Tras recibir el reporte, agentes de la Guardia Nacional División Carreteras arribaron a la ubicación y confirmaron la presencia de la víctima. Posteriormente, paramédicos del Grupo AMEC y personal de Bomberos de Culiacán también acudieron al llamado para realizar las maniobras de rescate. Hasta el momento se desconocen las causas que originaron el accidente, mismo que provocó el cierre parcial de dicho sentido en este tramo carretero.

Los rescatistas usaron las quijadas de la vida para liberar el cuerpo y que este pudiera ser trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicará la autopsia de ley. Personal de la Guardia Nacional se encargó de realizar las diligencias correspondientes, al mismo tiempo que se solicitó la intervención de una grúa particular para retirar el tractocamión siniestrado y desahogar el tráfico vehicular en la zona.

Fuente: Tribuna del Yaqui