Cancelan actividades de la Feria del Libro Sonora 2025 por la explosión en Waldo’s en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- La noche del lunes 3 de noviembre de 2025 se confirmó la suspensión definitiva de la Feria del Libro Sonora 2025, por órdenes del Gobierno de Sonora, a través de la Secretaría de Educación y Cultura y el Instituto Sonorense de Cultura. La medida se tomó como muestra de respeto hacia las víctimas y familiares afectados por la explosión registrada en una tienda Waldo's de Hermosillo, donde varias personas resultaron gravemente heridas y otras perdieron la vida.

"Esta decisión se toma con profundo sentido de responsabilidad y empatía hacia quienes hoy enfrentan una pérdida irreparable. Agradecemos la comprensión del público, de las editoriales, autoras, autores y colaboraciones que hacen posible este encuentro literario", señala el comunicado del evento, que estaba programado del 8 al 15 de noviembre en la Plaza Bicentenario de Hermosillo.

Usuarios manifiestan su inconformidad

En la misma publicación, algunos sonorenses expresaron su desacuerdo al considerar que no era la mejor decisión, argumentando que para entonces ya habrían pasado varios días desde la tragedia ocurrida el sábado 1 de noviembre. En contraste, otros internautas opinaron que se trató de una medida sensata, pues el estado atraviesa uno de los duelos más dolorosos que ha marcado a la comunidad.

Comunicado

Cabe destacar que la titular del Instituto Sonorense de Cultura, Guadalupe Beatriz Aldaco Encinas, respondió a los comentarios en redes sociales para tranquilizar a la ciudadanía, aclarando que la Feria del Libro Sonora 2025 solo se pospondrá: "La feria se pospone, estimada Paulina. Pronto daremos a conocer las nuevas fechas. Gracias por el interés”, escribió la también escritora y docente mexicana en respuesta a Paulina Márquez, quien previamente había sugerido explorar alternativas más solidarias.

Ayer se canceló el Festival del Globo

Como se informó en TRIBUNA, también se canceló el Festival del Globo, previsto para los días 7, 8 y 9 de noviembre, con el propósito de unirse al luto que vive Sonora por la muerte de 23 personas y una docena de heridos. Mientras tanto, la población exige justicia y que los responsables sean sancionados. Hasta el momento de la elaboración de esta nota, las autoridades continúan con las investigaciones correspondientes.

Fuente: Tribuna del Yaqui