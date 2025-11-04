Ciclista pierde el control al esquivar peatones y muere arrollado por camión en Guadalajara

Guadalajara, Jalisco.- La noche del lunes 3 de noviembre de 2025 se registró un trágico accidente de tránsito en Guadalajara, Jalisco, cuando un hombre murió cuando circulaba a bordo de su bicicleta sobre la avenida Agustín Yáñez, perteneciente a la colonia Moderna. Los primeros reportes señalan que el ciclista, de entre 40 y 50 años de edad, perdió el control de la unidad ligera y quedó debajo de un camión de carga que transitaba por la misma vialidad.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario, los hechos se registraron a la altura del cruce con la avenida Enrique Díaz de León, cuando el hoy occiso, aún sin identificar, se movilizaba en sentido de poniente a oriente. Versiones extraoficiales indican que el fallecido intentó esquivar a unos peatones que cruzaban la vialidad, momento en el que perdió el equilibrio y terminó en el carril central, justo cuando avanzaba el camión.

Venía a exceso de velocidad por la ciclovía, pero a la hora de bajar la rampa quiso esquivar a unas personas y perdió el control. No había carros, pero se fue hasta el carril de en medio, donde pasó el siniestro, y cayó directo debajo del camión", detalló uno de los testigos en declaraciones recabadas por el citado medio.

Hasta el momento no se ha identificado al hoy occiso.

Según un informe preliminar de la Policía Vial, la unidad pesada no circulaba a gran velocidad debido al concurrido tráfico en el sector. Sin embargo, el operador del camión no alcanzó a percatarse de la caída del ciclista y avanzó algunos metros, provocando lesiones graves en la parte superior del cuerpo del sujeto, lo que le causó una muerte instantánea. Los paramédicos auxiliaron al ciclista y fue cuando confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Una vez confirmado el deceso, las autoridades acordonaron el área para que personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses pudiera realizar las diligencias correspondientes, así como el levantamiento y traslado del cadáver. El conductor del camión fue detenido para deslindar responsabilidades. Aunque no presentaba signos de intoxicación ni huía del sitio, fue trasladado a la Fiscalía de Jalisco para rendir su declaración.

Fuente: Tribuna del Yaqui