Código Rojo en CDMX: Balacera en Tepito deja un muerto y un herido; autoridades investigan

Ciudad de México.- La noche de este lunes 3 de noviembre de 2025, corporaciones de seguridad de la Ciudad de México (CDMX) y personal de Servicios de Emergencias desplegaron un operativo en la zona de Tepito, luego de que vecinos reportaran una agresión armada en las inmediaciones de la avenida Del Trabajo y la calle González Ortega, pertenecientes a la colonia Morelos de la alcaldía Cuauhtémoc.

Al arribar, las autoridades confirmaron que un hombre había perdido la vida y otro más resultó herido. De acuerdo con los primeros reportes, los hechos se registraron el lunes 3 de noviembre de 2025, aproximadamente a las 22:00 horas, tiempo local, cuando varias personas se encontraban reunidas en el lugar participando en juegos de poleana, actividad que suele realizarse de forma comunitaria en la vía pública.

En ese momento, dos individuos (hasta ahora de identidad desconocida) se acercaron y realizaron diversas detonaciones con arma de fuego; después escaparon hacia una dirección desconocida. Tras el ataque, paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) acudieron rápidamente a la zona. Los socorristas atendieron a las víctimas y confirmaron el fallecimiento de un hombre en el sitio.

En tanto, otra persona lesionada fue trasladada a un hospital para recibir atención médica. La identidad de ambos afectados se mantiene bajo reserva conforme avanza la investigación. De inmediato, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX (SSC) acordonaron el área y notificaron al agente del Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), quien quedó a cargo de integrar la carpeta de investigación.

En tanto, personal de Servicios Periciales realizó el levantamiento de indicios en el punto del ataque. La SSC informó que se inició el análisis de las cámaras del C5 y otros sistemas de videovigilancia cercanos con el objetivo de identificar la ruta de escape y a los posibles responsables. A la fecha de publicación de esta nota, no se han reportado personas detenidas relacionadas con este crimen.

