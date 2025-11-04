Culiacán: En distintos ataques, asesinan a balazos a tres hermanos en la colonia Bicentenario

Culiacán, Sinaloa.- En diferentes ataques registrados casi de forma simultánea en la colonia Bicentenario y el relleno sanitario (basurón municipal), en la zona norte de Culiacán, tres hermanos fueron ejecutados a balazos durante la madrugada de este martes 4 de noviembre de 2025. El violento acontecimiento generó una intensa movilización por parte de las diferentes corporaciones policíacas, quienes arribaron al sector y dieron fe de los hechos.

Según datos recabados por el portal de noticias Los Noticieristas, los fallecidos fueron identificados como César Osvaldo 'N', de 28 años de edad; Luis Benigno 'N', de 26 años, y Cristian Arnulfo 'N', de 25. Trascendió que alrededor de las 06:00 horas, un grupo armado irrumpió en un domicilio ubicado en la avenida Bicentenario, en donde privaron de la vida a César Osvaldo 'N' con ráfagas de arma larga y arma corta mientras dormía.

Posteriormente, los agresores se movilizaron a otra vivienda que se localiza a un par de calles, a bordo de varias unidades de modelo reciente. Una vez en el lugar, los sicarios asesinaron a Cristian Arnulfo 'N', quien también se encontraba dormido y luego se dieron a la fuga. Familiares de las víctimas notificaron a las autoridades, por lo que elementos de la Guardia Nacional (GN )y Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) acudieron al llamado.

uD83DuDEA8uD83DuDE94| Tres hermanos de sangre fueron ejecutados a balazos por un grupo armado en hechos distintos, pero casi simultáneos, en las inmediaciones de la colonia Bicentenario y el relleno sanitario, al norte de #Culiacán.



Info uD83DuDCF2 https://t.co/SlwP7Q09B1 pic.twitter.com/qchM39qa4g — Luis Alberto Díaz y Los Noticieristas (@noticieristas) November 4, 2025

Cuando el personal de las corporaciones policiacas y de la Secretaría de la Defensa Nacional se encontraba en el sitio levantando detalles de lo que había sucedido en ambos lugares donde ocurrieron los crímenes los familiares encontraron sin vida al tercer hermano de nombre Luis Benigno 'N', de 26, en las inmediaciones del relleno sanitario coloquialmente conocido como el basurón de la Loma de Rodriguera donde al parecer la víctima laboraba", detalló el medio anteriormente citado.

Hasta el momento se desconoce si el tercer asesinado fue ultimado antes o después que sus hermanos y si fueron los mismos atacantes los que le arrebataron la vida. Personal de la Dirección General de Investigación Pericial se encargó de los trabajos de campo en las diferentes escenas del crimen. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las respectivas diligencias para integrar la carpeta de investigación.

Finalmente, los tres cadáveres fueron trasladados a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo), en donde se le practicarán las pruebas de ley correspondientes y quedarán bajo resguardo del Ministerio Público competente hasta que sean reclamados por sus familiares. Se espera que en las próximas horas se tengan más detalles sobre estos ataques que dejaron a tres hermanos sin vida al norte de la capital sinaloense.

Tres hermanos fueron privadas de la vida en la colonia Bicentenario en #Culiacán, en hechos que ocurrieron en diferentes puntos del sector.

uD83DuDC49uD83CuDFFC https://t.co/vDsX1he4w7 pic.twitter.com/9t9ylMLjHc — Noroeste (@noroestemx) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui