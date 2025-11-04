'El Chana' no resistió: Muere sujeto baleado en la colonia Aves del Castillo de Ciudad Obregón

Ciudad Obregón, Sonora.- Luego de horas luchando por su vida, se reportó que Víctor Y. H., alías 'El Chana', perdió la vida en un hospital tras ser víctima de un ataque armado registrado en la colonia Aves del Castillo, ubicada al sur de Ciudad Obregón, Sonora, así lo informaron medios locales. De forma preliminar se informó que el sujeto recibió al menos cuatro impactos de bala en su cuerpo, las cuales terminaron por provocarle la muerte.

De acuerdo con datos recabados, el atentado se registró a las 11:50 horas del lunes 3 de noviembre de 2025, cuando el hoy occiso se encontraba en un parque ubicado sobre la calle Paseo Las Palmas, entre Codorniz y Cardenal, hasta donde arribaron al menos dos gatilleros desconocidos y detonaron sus armas de fuego, para posteriormente huir del lugar a pie por la calle Paseo Las Palmas con dirección al sector poniente de la localidad.

A través de una llamada a las líneas de emergencias del 9-1-1, vecinos de la zona reportaron detonaciones de arma de fuego, por lo que autoridades de los tres niveles de gobierno y paramédicos de la Cruz Roja se movilizaron a la ubicación. Elementos de la Policía Municipal de Cajeme, así como de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP), acudieron al llamado y acordonaron el área para preservar la escena.

Una vez estabilizado, el personal médico trasladó al individuo, de aproximadamente 25 años de edad, a un centro hospitalario de la región, en donde horas más tarde se reportó su deceso tras no poder superar las heridas provocadas con proyectiles de arma de fuego. Trascendió extraoficialmente que se localizaron al menos cuatro casquillos percutidos calibre 5.7 milímetros durante los trabajos de campo realizados en el lugar del ataque.

Personal de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) se encargó de las diligencias correspondientes para integrar la carpeta de investigación por este caso, el cual dejó un nuevo ejecutado en un violento arranque del mes de noviembre. Se presume que los agresores se internaron en la colonia Los Presidentes tras conseguir su cometido, por lo que efectivos de Secretaría de Marina (Semar) desplegaron un operativo de seguridad en el sector.

