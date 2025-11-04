'El Cuate', el asesino del alcalde Uruapan, Carlos Manzo: Todo sobre él y sus nexos con el CJNG

Ciudad de México.- Las investigaciones por el violento asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, avanzan. Ahora, las autoridades federales confirmaron la identidad del responsable del homicidio ocurrido el pasado sábado 1 de noviembre, en plena celebración del Día de Muertos en la Plaza Pública del municipio. El agresor fue identificado como Osvaldo Gutiérrez Vázquez, conocido como 'El Cuate'.

Todo lo que sabe sobre 'El cuate'

Presuntamente, según las autoridades, el masculino (fallecido) mantenía vínculos con una célula criminal asociada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con los primeros reportes, 'El Cuate' era originario de la colonia Miguel Hidalgo, en Apatzingán, Michoacán, y sería familiar de un hombre identificado como 'El Prángana', operador directo de los hermanos Ramón y Rafael Álvarez Ayala, alias 'R1' y 'R2'.

Identifican al homicida de Carlos Manzo. Foto: Facebook

Ambos personajes han sido señalados por autoridades de seguridad como parte del círculo cercano de Nemesio Oseguera Cervantes, conocido como 'El Mencho'. Los registros oficiales señalan que 'R1' y 'R2” han operado para el CJNG y fueron acusados de participar en diversos hechos violentos, entre ellos los narcobloqueos realizados en Michoacán, Colima y Jalisco en 2012, como respuesta a un intento de captura de 'El Mencho'.

Hasta el momento, no se han compartido más detalles sobre el presunto criminal, quien fue abatido ese día.

Así fue el homicidio de Carlos Manzo

El asesinato del alcalde ocurrió el pasado sábado 1 de noviembre durante la inauguración del Festival de Velas en Uruapan. Según la información del Gabinete de Seguridad, Manzo recibió tres impactos de bala, dos en el abdomen y uno más en el brazo, lo que provocó su traslado a un hospital de la región. Horas después, se confirmó su lamentable fallecimiento.

El agresor fue abatido en la escena del ataque por elementos de seguridad, pero autoridades continúan con la investigación debido a la posible participación de otros implicados. En tanto, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, declaró que, aunque el atacante murió en el lugar, existen indicios de que el hecho pudo estar planeado por otros actores vinculados al crimen organizado.

El titular de la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), Carlos Torres Piña, informó que el responsable se hospedó en un hotel ubicado en el centro de Uruapan el mismo día del ataque, alrededor de las 16:00 horas. Señaló también que el agresor era un hombre joven, presuntamente de entre 17 y 19 años, con tatuajes visibles en diversas partes del cuerpo, y que dio positivo a pruebas de sustancias ilícitas. Al momento de su muerte no portaba identificación oficial.

Las pesquisas por este violento hecho continúan.

