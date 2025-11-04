Era vendedor de paletas: Adulto mayor muere atropellado por camión urbano en Nuevo León

Apodaca, Nuevo León.- En un trágico hecho registrado la noche del lunes 3 de noviembre de 2025, un hombre de la tercera edad perdió la vida tras ser víctima de un atropellamiento en el municipio de Apodaca, Nuevo León. El adulto mayor fue embestido por el conductor de una unidad del transporte público, quedando sin vida en el lugar. Elementos policíacos y personas de los cuerpos de rescate se movilizaron al sitio para atender este incidente.

De acuerdo con información proporcionada por Telediario Monterrey, los hechos se registraron poco antes de las 20:00 horas, cuando la unidad pesada arrolló al hombre, de quien se dijo era vendedor de paletas de hielo, sobre el cruce de la avenida Margarito Garza y la carretera Apodaca-Juárez, en la colonia Pueblo Nuevo. Testigos oculares señalaron que el responsable se dio a la fuga, por lo que tampoco se tienen datos sobre él.

Respecto al presunto responsable, no se logró ubicar en el lugar y según testigos se dio a la fuga tras cometer el hecho, sin embargo, ya se inspeccionan algunas videograbaciones de cámaras de seguridad de la zona", confirmó el medio anteriormente citado sobre el desarrollo de los hechos en este lamentable caso.

El hoy occiso aún no ha sido identificado.

Personal de los servicios de emergencias intentaron auxiliarlo, pero confirmaron que ya contaba con signos vitales. Trascendió que el hoy occiso tenía una edad aproximada de entre 60 a 65 años de edad, además se dijo que vestía una camisa blanca con cuadros verdes, pantalón de mezclilla y una gorra de color negro. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de Apodaca acudieron al llamado y delimitaron el perímetro.

Por su parte, personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales se encargó de las diligencias correspondientes en el área para integrar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue llevado al anfiteatro local para que se le practiquen las pruebas de ley, a la espera de ser identificado oficialmente por sus familiares. Hasta el momento, ninguna autoridad local o estatal ha proporcionado datos sobre el paradero del chofer de la pesada unidad.

