Explosión en Waldo's Hermosillo: Identifican a TODAS las VÍCTIMAS del incendio; se entregan cuerpos

Hermosillo, Sonora.- Después de que el pasado sábado 1 de noviembre de 2025 explotó el transformador de una tienda Waldo's en el Centro de Hermosillo y poco a poco se fueron identificando a las 23 víctimas mortales del incendio, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que ya fueron reconocidas todas las personas que murieron y que hoy martes 4 de noviembre serán entregados los restos de la última persona identificada por ADN.

La FGJES informó que, por medio de la Dirección General de Servicios Periciales, ha terminado con la identificación de los 23 occisos, toda vez que las dos personas que se mantenían en calidad de desconocidos han sido plenamente identificadas. "Estas últimas dos personas son: un hombre de 63 años, originario de Guadalajara, Jalisco, así como una mujer de 38 años, originaria de Caborca, Sonora".

La FGJES señaló que el saldo de personas occisas es de 23, siendo dos menores de edad de sexo femenino, cuatro menores de edad de sexo masculino, 12 mujeres adultas, una de ellas embarazada, y cinco masculinos adultos. Además, puntualizaron que los trabajos en el procesamiento del lugar se mantienen por parte de la institución. Hasta el momento no se ha dado a conocer el nombre de la víctima número 23.

LISTA ACTUALIZADA de víctimas mortales tras explosión en Waldo's de Hermosillo

Carmen Cecilia Aguilar Tirado , trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora.

, trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora. Karla Cota Aguilar , residente del poblado Miguel Alemán.

, residente del poblado Miguel Alemán. Menor de 9 años , hijo de Karla Cota.

, hijo de Karla Cota. Menor de 6 años , hijo de Karla Cota.

, hijo de Karla Cota. Zelma Adilene Quintero Rojas , enfermera originaria de Empalme.

, enfermera originaria de Empalme. Alejandro Fernández Quintero (hijo de Zelma Quintero).

(hijo de Zelma Quintero). Danna Quintero (hija de Zelma Quintero).

(hija de Zelma Quintero). Guadalupe Córdova , estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo.

, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo. Jesús Murrieta , pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran originarios de Baviácora.

, pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran originarios de Baviácora. Jhoana Guadalupe Hernández Sánchez , cajera de la tienda Waldo's.

, cajera de la tienda Waldo's. Guadalupe Castro , embarazada.

, embarazada. Mujer adulta , madre de Guadalupe Castro.

, madre de Guadalupe Castro. Alejandro Fernández , hermano de Guadalupe Castro.

, hermano de Guadalupe Castro. Marcos González , subgerente del establecimiento.

, subgerente del establecimiento. Julio César Salas .

. María Guadalupe Pérez , pareja de Julio César Salas.

, pareja de Julio César Salas. Joaquín Ortiz .

. María Luz Tánori , esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana.

, esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana. Ana María Cortéz , empleada de la tienda.

, empleada de la tienda. Edith Eloína Villa .

. Hija de Edith Eloína Villa .

. Carlos Arriola Ramírez , de 62 años.

, de 62 años. Mujer identificada, no se ha compartido su nombre.

Investigan a funcionarios de gobierno ante la explosión de Waldo's

La Fiscalía General de Justicia de Sonora también informó que investiga a funcionarios públicos de los tres niveles de gobierno por la explosión. El fiscal general de Justicia de Sonora, Gustavo Rómulo Salas Chávez, describió que ya se tuvo contacto en Hermosillo con los representantes legales del corporativo comercial durante el fin de semana y desde la mañana del domingo se realizaron las primeras investigaciones de campo, con autorización del cuerpo de Bomberos de Hermosillo.

"Lo que puedo decir simplemente es del ámbito municipal, del ámbito estatal y del ámbito federal. Todas las personas servidoras públicas que estén relacionadas con el evento serán requeridas a comparecer ante el ministerio público y, por supuesto, también, como ya informó el jefe de la policía investigadora, ya iniciamos desde el primer día las comparecencias de los ejecutivos y gerentes de esta marca comercial", señaló Gustavo Rómulo Salas Chávez.

