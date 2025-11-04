Explosión en Waldo's Hermosillo: LISTA ACTUALIZADA de víctimas; identifican a Carlos Arriola Ramírez

Hermosillo, Sonora.- Como TRIBUNA te ha dado a conocer puntualmente, Sonora está de luto por la fatal explosión registrada al interior de una tienda Waldo's ubicada en la zona centro de la ciudad de Hermosillo, capital de Sonora. La tragedia dejó como saldo fatal 23 personas sin vida, quienes murieron en el lugar de los hechos, y hasta el momento solo se había identificado a 21 de las víctimas, pero esta mañana de martes 4 de noviembre se logró identificar a otra de ellas.

Se trata de Carlos Arriola Ramírez, de 62 años de edad; con esto solamente faltaría una mujer que aún no ha podido ser identificada y sus restos se encuentran en el Servicio Médico Forense (Semefo). Las autoridades del Gobierno de Sonora han señalado que están trabajando para lograr su pronto reconocimiento. Cabe señalar que entre las víctimas hay mujeres, niños, mujeres embarazadas, joven estudiantes y personas de la tercera edad.

LISTA ACTUALIZADA de víctimas mortales tras explosión en Waldo's de Hermosillo

Carmen Cecilia Aguilar Tirado , trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora.

, trabajadora del Gobierno del Estado de Sonora. Karla Cota Aguilar , residente del poblado Miguel Alemán.

, residente del poblado Miguel Alemán. Menor de 9 años, hijo de Karla Cota.

hijo de Karla Cota. Menor de 6 años , hijo de Karla Cota.

, hijo de Karla Cota. Zelma Adilene Quintero Rojas , enfermera originaria de Empalme.

, enfermera originaria de Empalme. Alejandro Fernández Quintero (hijo de Zelma Quintero).

(hijo de Zelma Quintero). Danna Quintero (hija de Zelma Quintero).

(hija de Zelma Quintero). Guadalupe Córdova , estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo.

, estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional (UPN) de Hermosillo. Jesús Murrieta , pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran originarios de Baviácora.

, pareja de Guadalupe Córdova; ambos eran originarios de Baviácora. Jhoana Guadalupe Hernández Sánchez , cajera de la tienda Waldo's.

, cajera de la tienda Waldo's. Guadalupe Castro , embarazada.

, embarazada. Mujer adulta , madre de Guadalupe Castro.

, madre de Guadalupe Castro. Alejandro Fernández , hermano de Guadalupe Castro.

, hermano de Guadalupe Castro. Marcos González , subgerente del establecimiento.

, subgerente del establecimiento. Julio César Salas .

. María Guadalupe Pérez , pareja de Julio César Salas.

, pareja de Julio César Salas. Joaquín Ortiz .

. María Luz Tánori , esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana.

, esposa de Joaquín Ortiz. Eran trabajadores de una tintorería cercana. Ana María Cortéz , empleada de la tienda.

, empleada de la tienda. Edith Eloína Villa .

. Hija de Edith Eloína Villa .

. Carlos Arriola Ramírez, de 62 años.

Las investigaciones sobre el caso Waldo's continúan; ayer la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) informó que se han citado a más de 50 personas para entrevistarlos, además de que se han citado a autoridades municipales, estatales y federales para declarar, ya que la tienda operaba sin permisos desde 2021.

Fuente: Tribuna del Yaqui