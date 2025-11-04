Feminicidio en Etchojoa: Sujeto le arrebata la vida a madre de bebé de 8 meses; FGJES ejecuta orden de aprehensión

Etchojoa, Sonora.- La madrugada del pasado lunes 3 de noviembre ocurrió una tragedia en la Bacobampo, municipio de Etchojoa, luego de que un sujeto identificado como 'El Maguito' presuntamente le arrebató la vida a la madre de un bebé de 8 meses, quien es identificada como Lupita, expareja del sujeto. Ante los hechos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) ya investiga y ejecutó una orden de aprehensión contra él, después de que la Policía Municipal logró su captura.

De acuerdo con los reportes extraoficiales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 3 de noviembre de 2025, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local. Versiones preliminares señalan que Lupita habría sido atacada por su expareja, 'El Maguito'. Presuntamente, el hombre ingresó al domicilio y comenzó una discusión que derivó en una agresión física. Se informó que la víctima de 27 años es madre de una bebé de 8 meses y fue encontrada sin vida cerca del puente a la orilla del Río Mayo e identificada por una familiar.

#Seguridad | Feminicidio en Sonora: 'El Manguito' mata con sus propias manos a 'Lupita', su ex; así lo detuvieron uD83DuDEA8https://t.co/QlwnUWI31r — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Elementos de la Policía Municipal de Echoja, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron al presunto responsable cuando intentaba escapar de la zona. Tras esto, la FGJES obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en contra de un masculino por su probable responsabilidad en el delito de feminicidio, en agravio de su expareja sentimental. "Al cumplimentarse la orden de aprehensión, el sujeto quedó a disposición del juez correspondiente para la audiencia inicial. Los hechos ocurrieron el pasado lunes en un domicilio ubicado en el Campo 9, conocido como La Loma, perteneciente a la Comisaría de San Pedro Nuevo, en el municipio de Etchojoa", indicó la autoridad mediante un boletín.

Violencia generalizada contra la mujer en Sonora

Cabe señalar que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (Endireh) 2021 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), se estimó que el 71.6 por ciento de las mujeres de 15 años o más en Sonora experimentaron algún tipo de violencia (psicológica, física, sexual, económica o patrimonial) a lo largo de su vida. Además, Sonora presenta una de las tasas más altas de violencia de género y crimen organizado en el país, según el Índice de Paz en México 2025.

Avance Informativo



Investiga FGJES feminicidio en Etchojoa; se ejecuta orden de aprehensión en contra de probable responsable



Etchojoa, Sonora, 4 de noviembre de 2025.- La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) obtuvo y ejecutó una orden de aprehensión en… pic.twitter.com/oJLcv2MHGy — Fiscalía de Sonora (@fgjesonora) November 4, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui