Feminicidio en Sonora: 'El Manguito' mata con sus propias manos a 'Lupita', su ex; así lo detuvieron

Etchoja, Sonora.- La madrugada de este lunes 3 de noviembre, elementos de diferentes órdenes del Gobierno de Sonora desplegaron un operativo en el poblado de Bacobampo, municipio de Etchojoa, luego de que se recibiera el reporte de una agresión contra una joven mujer dentro de una vivienda en el barrio Las Lomas. Por desgracia, este hecho violento terminó en un feminicidio más en México.

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades locales, los hechos ocurrieron ayer, lunes 3 de noviembre de 2025, alrededor de las 05:00 horas, tiempo local. Versiones preliminares señalan que la mujer, identificada de manera extraoficial como Lupita 'N', habría sido atacada por su ex pareja, conocido como 'El Maguito'. Presuntamente, el hombre ingresó al domicilio y comenzó una discusión que derivó en una agresión física.

El atacante primero habría utilizado un objeto de madera para golpearla y posteriormente la asfixió con un material plástico. Según la investigación inicial, el cuerpo de la joven fue arrastrado fuera de la vivienda y abandonado cerca de un puente ubicado en la misma comunidad. Habitantes del sector dieron aviso a las autoridades mediante el Servicio de Emergencias Telefónico 911, a lo que se activó el Código Rojo.

Elementos de la Policía Municipal de Echoja, de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) aseguraron al presunto responsable cuando intentaba escapar de la zona. Tras su detención, fue puesto a disposición de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), donde se abrió una carpeta por el delito de homicidio; se espera que se tipifique como feminicidio.

Respecto a la víctima, información extraoficial señaló que tenía solo 21 años y era madre de una bebé de ocho meses. La Fiscalía mantiene abierta la carpeta de investigación y continúa recabando declaraciones, peritajes y testimonios de vecinos que presenciaron los hechos o escucharon la discusión previa. A la fecha de publicación de esta nota, no se han compartido más detalles sobre el crimen.

Fuente: Tribuna del Yaqui