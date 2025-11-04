Hermosillo: Guillermo 'N' vinculado a proceso tras presunto secuestro exprés y robo de 200 mil pesos

Hermosillo, Sonora.- Este 4 de noviembre de 2025, un hombre identificado como Guillermo 'N' fue vinculado a proceso por su presunta participación en un secuestro exprés y robo agravado. Según una investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), los delitos habrían sido cometidos en perjuicio de tres personas el pasado 31 de octubre en la colonia Centro de Hermosillo.

Aparentemente, el presunto delincuente, junto a otros dos cómplices armados, de los cuales ya se cuenta con información suficiente para detenerlos, ingresó a unas oficinas con el pretexto de solicitar asesoría. Sin embargo, una vez dentro, amenazaron a las víctimas, golpearon a una de ellas y exigieron dinero. De esta forma se apoderaron de aproximadamente 200 mil pesos y, al no conformarse con esa cantidad, obligaron a una de las personas a acudir a un banco con la intención de que retirara más dinero, advirtiendo que de no hacerlo lo matarían.

Durante la operación, Guillermo se quedó al cuidado de las otras dos víctimas, pero al percatarse de que las autoridades ya estaban al tanto de los hechos, secuestró a una de las personas y se dirigió hasta su vivienda, ubicada en la colonia Invasión Tres Reynas, donde finalmente fue asegurado por agentes que escucharon los gritos de la víctima pidiendo ayuda. Cabe destacar que, en el momento de su detención, el presunto delincuente portaba 7 mil 110 pesos en efectivo.

Todavía no han sido capturados sus cómplices

"El juez determinó vincular a proceso al imputado, imponiéndole la medida cautelar de prisión preventiva justificada y estableciendo un plazo de dos meses para el cierre de la investigación complementaria", expresó la fiscalía estatal a través de un comunicado de prensa. Por lo pronto, nuestro medio de comunicación dará seguimiento a esta noticia y cualquier avance se informará a través de TRIBUNA.

En otro hecho, el pasado domingo la Policía Municipal de Nogales detuvo a un joven identificado como Gerardo 'N', de 25 años, por presuntamente vender drogas. La detención ocurrió alrededor de las 18:15 horas en la avenida Obregón y calle Ochoa, en la colonia Centro, cuando se sorprendió a dos sujetos en una transacción de estupefacientes. A pesar de que intentaron escapar, fueron capturados y trasladados al Centro de Atención Temprana.

