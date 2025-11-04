Hermosillo: Se reporta incendio en El Guayacán; mujer queda con quemaduras graves

Hermosillo, Sonora.- La mañana de este martes 4 de noviembre de 2025 se registró un incendio en dos viviendas de la invasión El Guayacán, en el norte de Hermosillo. El siniestro comenzó en un cuarto de lámina de cartón; sin embargo, el fuego se propagó hasta la vivienda contigua. De acuerdo con medios locales, se presume que una mujer sufrió algunas quemaduras que requirieron hospitalización inmediata, por lo que fue trasladada para recibir atención médica.

Al lugar acudieron el Cuerpo de Bomberos de Hermosillo, así como diversas autoridades policiacas. Afortunadamente, a pesar del siniestro, no se reportaron víctimas mortales. No obstante, debido a que la noticia es reciente, estaremos al pendiente de cualquier actualización y se la haremos saber a través de TRIBUNA. Es importante destacar que, hasta el momento, ninguna fuente oficial se ha pronunciado al respecto.

Una de las hipótesis más fuertes sobre lo que pudo haber causado el incendio indica que fue provocado mientras se preparaban alimentos, aunque esta información aún no ha sido confirmada por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora. Ante cualquier eventualidad, se hace un llamado a la población a mantenerse alerta y, en caso de detectar circunstancias inusuales, evacuar de inmediato la vivienda.

La mujer está en un hospital

En otro tema, la capital de Sonora continúa afrontando las secuelas de la explosión ocurrida el sábado 1 de noviembre de 2025 al interior de una tienda Waldo's ubicada en el centro de Hermosillo, la cual dejó un saldo de 23 personas fallecidas. Hasta el momento de la redacción de esta nota, las autoridades continúan investigando las causas de esta tragedia que ha dejado de luto a la entidad.

#Seguridad | Culiacán: En distintos ataques, asesinan a balazos a tres hermanos en la colonia Bicentenario uD83DuDEA8https://t.co/1hcl2X9n0x — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

Actualización

Hoy se identificó a Carlos Arriola Ramírez, de 62 años, por lo que la última en identificar es una mujer de 38 años originaria de Caborca que permanece en el Servicio Médico Forense (Semefo). Por ahora, el Ministerio Público ha citado a 50 personas para realizar una serie de entrevistas, incluyendo a autoridades municipales, estatales y federales, ya que se sabe que el negocio operaba sin permisos desde 2021.

Fuente: Tribuna del Yaqui