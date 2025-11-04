Los mataron en su negocio: Asesinan a balazos a dos hermanos al surponiente de Culiacán

Culiacán, Sinaloa.- Alrededor del mediodía de este martes 4 de noviembre de 2025, dos hermanos, reconocidos como dueños de un yonke, fueron ejecutados a balazos por sujetos armados que irrumpieron en el negocio ubicado en la colonia Plutarco Elías Calles, al surponiente de Culiacán, Sinaloa. Este violento hecho se une al múltiple asesinato de tres hermanos registrados en la colonia Bicentenario y en el basurón municipal.

De acuerdo con información del portal de noticias Los Noticieristas, los hechos se registraron en este negocio dedicado a desmantelar vehículos desechados, el cual se localiza en el cruce de la calle Enrique Pérez Arce y la avenida Constituyente Hilario Medina, en el sector Barrancos. De forma preliminar, los fallecidos fueron identificados como Ariel 'N' y Geovanny 'N', de entre 20 y 25 años de edad, respectivamente.

Según los datos el reporte de una persona lesionada por disparos de arma de fuego se registró alrededor de las 11:55 de la mañana, por lo que elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional, que según los testigos se encontraban muy cerca de la zona realizando patrullajes de rutina cuando ocurrió la balacera, se trasladaron al sitio, pero aun así los delincuentes lograron huir sin ser detenidos", detalló el medio anteriormente citado.

Elementos del Ejército Mexicano también acudieron al lugar de los hechos y confirmaron la presencia de los dos hermanos con heridas de bala, por lo que efectivos de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) delimitaron el perímetro y solicitaron la intervención de paramédicos de la Cruz Roja, El personal médico le brindó los primeros auxilios a ambos individuos; sin embargo, no pudieron hacer nada debido a que ya no contaban con signos vitales.

Sobre los responsables, testigos señalaron que el crimen fue cometido por al menos dos sujetos, quienes se desplazaban a bordo de dos motocicletas de la marca Italika DM 250, una de las cuales se averió y quedó abandonada sobre la avenida Hilario Medina y la calle Genaro Estrada. Por su parte, agentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Sinaloa realizaron las diligencias correspondientes para que los cadáveres fueran llevados al Servicio Médico Forense (Semefo).

