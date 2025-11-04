María Margarita tiene días desaparecida en Nogales; salió de casa y no se volvió a saber de ella

Nogales, Sonora.- Este martes, la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) activó el Protocolo Alba para solicitar la colaboración de la ciudadanía en la búsqueda de María Margarita Soto Herrera, de 44 años de edad, mujer que fue reportada como desaparecida en la ciudad de Nogales. De acuerdo con el comunicado oficial, la fémina fue vista por última vez alrededor de las 23:00 horas, del pasado domingo 2 de noviembre.

La ficha de búsqueda detalla que María Margarita salió de su domicilio a bordo de su vehículo, en la colonia Buenos Aires y desde ese momento, se perdió toda comunicación y se desconoce su paradero. Las autoridades consideran que su integridad física podría encontrarse en peligro, por lo cual su localización es prioritaria. Para facilitar su identificación, la Fiscalía proporcionó una descripción detallada de sus características físicas.

Tiene una estatura de 1.60 metros, un peso aproximado de 60 kilos y su complexión es delgada. Su tez es blanca, su cara ovalada y su cabello es negro y largo. Otros rasgos incluyen una frente pequeña, ojos rasgados de color café, nariz alargada y boca grande con labios gruesos. Como señas particulares, tiene las cejas tatuadas, posee un tatuaje de la Santa Muerte en ambos brazos y un tatuaje de una virgen en la pierna derecha.

Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que portaba. Las autoridades hacen un llamado a la comunidad para que, en caso de contar con cualquier información que pueda conducir a su paradero, se comuniquen de manera confidencial. Se pueden utilizar los números de emergencia 911, el teléfono (662) 289 88 00, extensión 15701, o el correo electrónico alertas.desaparecidos@fiscalia.sonora.gob.mx.

Fuente: Tribuna del Yaqui y FGJE Sonora