Matan a joven motociclista en Ciudad Obregón; sicarios lo persiguieron y lo atacaron a balazos

Ciudad Obregón, Sonora.- La tarde de este martes 4 de noviembre se registró un hecho violento en Ciudad Obregón, donde un hombre perdió la vida a consecuencia de un ataque armado. El suceso tuvo lugar en la colonia Libertad, generando una intensa movilización de las corporaciones de seguridad en la zona. De acuerdo con los informes, todo ocurrió sobre la calle Río Moctezuma, entre Río Tula y Río Soto la Marina.

En ese punto, la víctima, quien presuntamente se desplazaba a bordo de una motocicleta, fue interceptada por sujetos armados que abrieron fuego en su contra. Versiones iniciales sugieren que el joven intentó huir para ponerse a salvo, pero fue alcanzado por los proyectiles. Tras el reporte de detonaciones, unidades de emergencia acudieron al lugar. Paramédicos de la Cruz Roja valoraron al individuo, pero solo pudieron confirmar su muerte.

El cuerpo del joven, de entre 20 a 25 años de edad, quedó tendido en medio de la carpeta asfáltica. Al momento del ataque, llevaba puesto un casco de motociclista. Hasta ahora, la identidad del fallecido no ha sido revelada, sin embargo, vecinos del sector que se aproximaron a la zona lo identificaron con el apodo de 'El Tutis'. Un detalle a destacar es que en el sitio no se localizó la motocicleta que presuntamente conducía el afectado.

Esto lleva a suponer que pudo haber abandonado la unidad en otro lugar mientras era perseguido. La zona fue asegurada por elementos de seguridad. En el operativo participaron efectivos de la Secretaría de Marina (Semar), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Policía Municipal de Cajeme. Asimismo, un helicóptero sobrevoló el área en un esfuerzo por localizar a los presuntos responsables, quienes huyeron tras los hechos.

El hombre quedó sin vida en medio de la calle

Personal de Servicios Periciales de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) se hizo cargo del procesamiento de la escena del crimen para recabar indicios e iniciar la carpeta de investigación. Finalmente, el cuerpo fue trasladado a las instalaciones del Servicio Médico Forense (Semefo) para la necropsia de ley y los trámites para su identificación.

Fuente: Tribuna del Yaqui