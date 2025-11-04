"Mejor se hubiera muerto": Esposa de paquetero de Waldo's herido tras explosión en Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Marco Segundo Reyes, de 81 años de edad, es una de las personas que resultaron lesionadas en la explosión registrada en una tienda Waldo's de Hermosillo. Los hechos se registraron en un establecimiento comercial ubicado sobre la calle Doctor Noriega, entre Matamoros y Juárez. La Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES) confirmó que de las 23 personas fallecidas, hasta el momento se ha identificado a 21.

Segundo Reyes, quien se desempeñaba como empacador voluntario en el mencionado negocio, se encuentra hospitalizado en estado crítico tras sufrir quemaduras en el 90 por ciento de su cuerpo. El adulto mayor permanece internado en la Clínica del Noroeste y sus familiares solicitan donadores de sangre tipo O+ para apoyar su tratamiento. Luz del Carmen Félix, esposa del octogenario, compartió el duro momento que ella y su familia están pasando.

A como lo estoy viendo cada vez que entró a verlo, mejor se hubiera muerto en ese instante... 90 por ciento de quemaduras, desde la cabeza hasta los pies está quemado", expresó la pareja sentimental de Marco para un medio de comunicación.

#Noticias | Son 23 los muertos, entre ellos seis menores de edad, y 12 heridos, de los cuales 11 aún están hospitalizados, alrededor de 6 graves, por la explosión e incendio de la tienda #Waldos en #Hermosillo, #Sonora. Las autoridades descartan que haya sido un hecho… pic.twitter.com/9X2hzA71PH — CuartaPlana (@CuartaPlana) November 3, 2025

La mujer mencionó que, a pesar de las circunstancias, algunos de sus familiares mantienen la esperanza de que Marco sobreviva a este complicado momento, aunque se dijo consciente de las condiciones en las que se encuentra. Asimismo, Luz del Carmen contó que ella, al igual que su esposo, también fungía como empacadora en dicha tienda comercial y señaló que nunca se esperó que su centro de trabajo podría pasar una situación tan trágica como esta.

Éramos paqueteros, yo trabajaba lunes, martes y miércoles y él jueves, viernes, sábado y domingo. Nunca se podía imaginar eso (la explosión)... todavía dijera yo había corto circuito o se veía alguna flamita ahí", agregó la fémina.

“Mejor se hubiera muerto” así se expresa Luz, esposa de Marco Reyes de 81 años , cerillero de Waldos, y que resultó gravemente quemado, con el 90% de su cuerpo, luego de la explosión el pasado 1 de noviembre en #Hermosillo



Video e Imágenes de Hiram González que compartió a… pic.twitter.com/koICaYtf8j — Michelle Rivera (@michelleriveraa) November 4, 2025

Posponen ExpoFest Cajeme 2025

En solidaridad con las víctimas mortales y los heridos, el presidente municipal de Cajeme, Javier Lamarque Cano, anunció que se pospondrá la ExpoFest Cajeme 2025, evento que se tenía previsto realizar del 7 al 23 de noviembre. El alcalde señaló que ahora se celebrará del 14 al 30 de noviembre, además desmintió los rumores en torno a que no estén registrando ventas de stands y boletos para las presentaciones que se tienen pactadas.

#Sonora | ÚLTIMA HORA: Se pospone ExpoFest Cajeme 2025 por solidaridad con víctimas de explosión de Waldo's en Hermosillo uD83CuDF35uD83DuDEAB??https://t.co/7pq6L7WUOf — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) November 4, 2025

