Melany Yosamara, de 13 años, desapareció en Ciudad Obregón: Piden ayuda para localizarla

Hermosillo, Sonora.- La Comisión de Búsqueda de Personas para el Estado de Sonora emitió una ficha oficial para solicitar el apoyo de la ciudadanía en la localización de Melany Yosamara Reyes Vázquez, adolescente reportada como desaparecida en el municipio de Cajeme. De acuerdo con la información difundida por la autoridad estatal, la última vez que se tuvo conocimiento de su paradero fue el domingo 2 de noviembre de 2025, en Ciudad Obregón.

La institución detalló que Melany Yosamara tiene 13 años de edad, nació el 2 de agosto de 2012 y cuenta con nacionalidad mexicana. Como parte de los datos físicos proporcionados para facilitar su identificación, se informó que tiene tez morena clara, complexión delgada, una estatura aproximada de 1.66 metros y peso cercano a 66 kilogramos. Su cabello es castaño oscuro, lacio y de longitud mediana, mientras que sus ojos son café y de tamaño mediano.

Buscan a Melany Yosamara Reyes Vázquez, adolescente desaparecida en Cajeme. Foto: Facebook

La ficha oficial también registró que su boca es pequeña con labios gruesos. La Comisión de Sonora agregó que la menor cuenta con una seña particular: una verruga pequeña en la zona entre los ojos, información relevante para apoyar su reconocimiento. La autoridades no puntualizó más datos sobre la ausencia de la menor. La búsqueda permanece activa y la dependencia pide a la población compartir cualquier dato que pueda contribuir a su localización.

Las autoridades recordaron que todos los reportes recibidos son confidenciales y pueden realizarse mediante canales oficiales. Para proporcionar información, se habilitó el número telefónico 662 229 7369, así como el correo electrónico comisiondebusquedasonora@sonora.gob.mx. De igual manera, invitaron a la ciudadanía a mantenerse atenta ante cualquier posible indicio y comunicarse de inmediato con la Comisión de Búsqueda en caso de contar con datos que ayuden al proceso de localización.

Feminicidio en Sonora moviliza a las autoridades

La desaparición de la pequeña Melany Yosamara ocurre días antes de que se reportara un nuevo feminicidio en el estado de Sonora. De acuerdo con los primeros reportes, este ocurrió en el municipio de Etchoja la madrugada del lunes 3 de noviembre; la víctima fue identificada extraoficialmente como 'Lupita', mientras que el presunto responsable ya fue detenido por las autoridades. TRIBUNA comparte más información aquí.

Fuente: Tribuna del Yaqui