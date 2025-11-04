Persecución en Navojoa: Sujeto intenta huir tras ser denunciado por violentar a su pareja

Navojoa, Sonora.- Un operativo entre fuerzas de seguridad estatales y municipales dio como resultado la detención de un individuo la tarde de este martes 4 de noviembre en Navojoa. El arresto se produjo después de una persecución vehicular que se activó a raíz de una denuncia por violencia familiar. El suceso inició minutos antes, cuando una mujer contactó al número de emergencias 911 para solicitar auxilio.

En su reporte, la víctima informó que, tras un altercado con su pareja sentimental, este comenzó a amenazarla y a perseguirla en su automóvil por diversas vialidades de la ciudad, generando una situación de alto riesgo. La alerta activó el protocolo conocido como Código Violeta, un mecanismo de respuesta rápida diseñado específicamente para atender incidentes que atentan contra la integridad de las mujeres.

Elementos de la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y de la Policía Municipal de Navojoa iniciaron una acción, apoyándose en la infraestructura tecnológica del Centro de Control, Comando, Comunicación, Cómputo, Coordinación e Inteligencia (C5), cuyo sistema de videovigilancia sirvió para monitorear la trayectoria del vehículo del sospechoso en tiempo real, debido a que intentó escapar de los uniformados.

Gracias a este seguimiento, las unidades oficiales lograron anticipar la ruta del conductor. La movilización policial se concentró en la colonia Rosales, donde se estableció un perímetro de seguridad en el área conocida como "pata de gallo". Mediante una maniobra táctica, los agentes bloquearon el paso del vehículo, finalizando la persecución de manera controlada y sin que se reportaran personas lesionadas.

El señalado viajaba en un automóvil sedán de color rojo

Una vez interceptado, el hombre fue asegurado por los agentes y su vehículo fue puesto a disposición de las autoridades competentes. La víctima, quien logró resguardarse durante el hecho, recibió la atención médica correspondiente. El detenido fue remitido ante el Ministerio Público, instancia que integrará la carpeta de investigación para esclarecer los hechos y definir su situación jurídica.

